Дальневосточный банк: Азиатско-Тихоокеанский вектор развития

Так, в августе текущего года банк стал участником национально значимой платежной системы Sendy для совершения операций с помощью мобильного устройства и в ближайшее время планирует предоставить своим клиентам возможность проводить расчеты в торгово-сервисных предприятиях с использованием электронных кошельков разработанного в Китае платежного сервиса WeChat Pay. Покупатели могут оплачивать товары и услуги путем считывания QR-кода своим смартфоном. В настоящее время WeChat активно развивается за пределами Китая, сегодня количество пользователей по всему миру достигает 936 млн человек, приложение особенно востребовано в Японии, Корее и других странах Юго-Восточной и Южной Азии. Россия стала 17-й страной, где можно воспользоваться сервисом WeChat Pay.