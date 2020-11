Дальневосточный банк: Азиатско-Тихоокеанский вектор развития

Реализация новых векторов развития с учетом современных экономических тенденций - это важный и закономерный этап стратегии роста розничного бизнеса

Реализация новых векторов развития с учетом современных экономических тенденций - это важный и закономерный этап стратегии роста розничного бизнеса Дальневосточный банк, который в следующем году отметит 30 лет успешной деятельности на финансовом рынке Дальнего Востока и Восточной Сибири, продолжает укреплять свои лидерские позиции, в том числе по развитию розничного бизнеса. Учитывая уровень экономической и инфраструктурной глобализации, в условиях которой частные клиенты становятся активными участниками международных расчетов, требующих скорости и надежности, Дальневосточный банк при модернизации существующих и разработке новых финансовых продуктов ориентируется на обеспечение современного удобного и качественного сервиса, соответствующего мировым стандартам. Так, в августе текущего года банк стал участником национально значимой платежной системы Sendy для совершения операций с помощью мобильного устройства и в ближайшее время планирует предоставить своим клиентам возможность проводить расчеты в торгово-сервисных предприятиях с использованием электронных кошельков разработанного в Китае платежного сервиса WeChat Pay. Покупатели могут оплачивать товары и услуги путем считывания QR-кода своим смартфоном. В настоящее время WeChat активно развивается за пределами Китая, сегодня количество пользователей по всему миру достигает 936 млн человек, приложение особенно востребовано в Японии, Корее и других странах Юго-Восточной и Южной Азии. Россия стала 17-й страной, где можно воспользоваться сервисом WeChat Pay. Кроме того, расширяя спектр универсальных розничных продуктов, Дальневосточный банк наряду с выпуском и обслуживанием карт Visa, Mastercard, UnionPay и МИР до конца года приступит к эмиссии пластиковых карт платежной системы JCB. JCB – крупнейшая в Японии и одна из пяти ведущих платежных систем мира. Карты JCB обладают широким спектром конкурентных преимуществ, на глобальном рынке они позиционируются, прежде всего, как особо привлекательные платежные продукты для часто путешествующих людей, предоставляя этому сегменту держателей широчайший набор привилегий. Для пользователей карт JCB разработана целая программа скидок, которая содержит специальные предложения от гостиниц, авиакомпаний, аэропортов, ресторанов, магазинов, гольф-клубов, салонов красоты, туристических агентств в Японии, странах Азии, Европы, США, Канады, России, которые входят в число партнеров JCB. «Реализация новых векторов развития с учетом современных экономических тенденций - это важный и закономерный этап стратегии роста розничного бизнеса Дальневосточного банка. Мы первыми во Владивостоке начали выпускать платежные карты. За 29 лет мы сохранили и упрочили наше лидерство. На сегодняшний день на всей территории нашего присутствия общее количество выданных банком карт превышает миллион – это продукты международной платежной системы Visa и национальной платежной системы МИР, в число крупнейших эмитентов карт которой входит Дальневосточный банк. Наш многолетний опыт по эмиссии и обслуживанию банковских карт позволяет предоставлять клиентам банка высококачественные платежные инструменты, обеспечивающие расширенный функционал и удобство расчетов как в России, так и за рубежом», - подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий ПАВЛЮК. ПАО «Дальневосточный банк» - универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке и занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Международным агентством Moody’s Investors Service Дальневосточному банку присвоен долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте - B2 (стабильный). Рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) Дальневосточному банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. В Дальневосточном банке обслуживается более 16 тыс. корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, занятых во всех основных отраслях экономики, а также около 200 тыс. частных клиентов. На сегодняшний день банк располагает сетью из 40 офисов в 10 регионах России. На фото: «Наш многолетний опыт по эмиссии и обслуживанию банковских карт позволяет предоставлять клиентам банка высококачественные платежные инструменты, обеспечивающие расширенный функционал и удобство расчетов как в России, так и за рубежом», - подчеркнул Президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк. Фото из архива ПАО «Дальневосточный банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №843. На правах рекламы. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

