Из Владивостока можно будет добраться на Колыму морем

«Прорабатывается такая идея, она может быть решена в том числе в увязке с развитием туризма Магаданской области. Мы готовимся обратиться за поддержкой и заявились о том, что у нас такой проект, в Ростуризм. Инвесторы уже есть. Частные инвестиции только в развитие этого направления около 4 млрд рублей. Чтобы принимать лайнеры, нужно 1,5-2 млрд рублей", - сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ.