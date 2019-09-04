Из Владивостока можно будет добраться на Колыму морем

Из Владивостока можно будет добраться на Колыму морем

4 сентября 2019, 16:39
Общество
Прямиком на остров Завьялова, где пасутся овцебыки

Прямиком на остров Завьялова, где пасутся овцебыки

Власти Магаданской области заявили в Ростуризм проект открытия морского пассажирского сообщения между Магаданом и Владивостоком.

«Прорабатывается такая идея, она может быть решена в том числе в увязке с развитием туризма Магаданской области. Мы готовимся обратиться за поддержкой и заявились о том, что у нас такой проект, в Ростуризм. Инвесторы уже есть. Частные инвестиции только в развитие этого направления около 4 млрд рублей. Чтобы принимать лайнеры, нужно 1,5-2 млрд рублей", - сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ.

По его словам, проект морского пассажирского сообщения можно увязать с туризмом на остров Завьялова в нескольких десятках километров от Магадана, где пасутся овцебыки и планируется создать туристическую базу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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