Каждый пятый смартфон крадет пароли

«Мы уже начали работу с банками. Но правительством принято решение. Осенью будут внесены изменения в соответствующие законы, в соответствии с которыми эта система будет использоваться для идентификации при получении государственных услуг. Люди смогут сдавать свои биометрические данные не только в банках, но и в МФЦ, а в дальнейшем получать доступ к порталу госуслуг и другим государственным ресурсам, используя именно такой способ идентификации», - сказал глава «Ростелекома».