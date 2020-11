Каждый пятый смартфон крадет пароли

Защитить от хакеров может идентификация граждан при помощи Единой биометрической системы

Защитить от хакеров может идентификация граждан при помощи Единой биометрической системы «По статистике могу сказать, что 20% телефонов, которые находятся в этом зале, заражены вредоносными программами, разными, в том числе теми, которые собирают пароли доступа. И такие базы потом продаются в даркнете и используются для преступных деяний. Пожалуйста, помните о том что этот гаджет кроме удобства приносит большие-большие... (проблемы)», - заявил президент ПАО «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ» в четверг. Г-н Осеевский считает что, выходом в этой ситуации станет идентификацию граждан при помощи Единой биометрической системы. Так, этой осенью в законодательство РФ планируется внести изменения, в соответствии с которыми пользователи смогут получать госуслуги, используя биометрическую идентификацию. «Мы уже начали работу с банками. Но правительством принято решение. Осенью будут внесены изменения в соответствующие законы, в соответствии с которыми эта система будет использоваться для идентификации при получении государственных услуг. Люди смогут сдавать свои биометрические данные не только в банках, но и в МФЦ, а в дальнейшем получать доступ к порталу госуслуг и другим государственным ресурсам, используя именно такой способ идентификации», - сказал глава «Ростелекома». Единая биометрическая система вместе с логином и паролем от Госуслуг (Единой системы идентификации и аутентификации — ЕСИА) позволяет банкам без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит. Досье газеты «Золотой Рог»: Единая биометрическая система заработала с 1 июля 2018 года, позволяет российским банкам вместе с логином и паролем от Госуслуг (Единой системы идентификации и аутентификации) без личного присутствия гражданина открыть ему счет, вклад или предоставить кредит. Система в комплексе использует два параметра для идентификации людей - и голос, и лицо (фотоизображение лица человека). «Ростелеком» обеспечивает сбор, обработку и хранение данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Данные хранятся в «облаке» оператора, доступ к нему банки получают по специальным каналам связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

