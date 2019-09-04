МТС сделают столицу Камчатки "умным городом"

"В этом году Камчатка станет плацдармом для внедрения самых передовых цифровых решений по Smart City и "интернету вещей" (англ. internet of things, IoT). Совместно с правительством Камчатского края мы выбрали наиболее актуальные для региона темы: улучшение туристической привлекательности региона, минимизация последствий от природных явлений и катастроф и улучшение качества современной городской инфраструктуры. Уже запланированы проекты по геоаналитике, когда благодаря агрегированным данным оператора можно составить портрет туриста и понять его интересы, по мониторингу опорных стен города, что очень актуально для регионов с гористой местностью, и «умному освещению» Петропавловска. Это первые мероприятия в рамках совместной реализации национальной программы "Цифровая экономика", в дальнейшем мы планируем увеличить количество цифровых проектов на полуострове", - сказал вице-президент по цифровым бизнес решениям ПАО "МТС" Валерий ШОРЖИН.