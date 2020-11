На крючке у чучхе

Пользуясь беспомощностью российских защитников морских рубежей, северокорейские браконьеры превратили сначала исключительную экономическую зону России, а теперь и территориальные воды в проходной двор

Пользуясь беспомощностью российских защитников морских рубежей, северокорейские браконьеры превратили сначала исключительную экономическую зону России, а теперь и территориальные воды в проходной двор Представители пограничного управления по Приморскому краю на встрече с рыбаками Приморья объявили о том, что не будут применять оружие против корейских нарушителей российской границы. Российским рыбакам и жителям прибрежных территорий пограничники рекомендовали при обнаружении северокорейских шхун и граждан КНДР избегать контакта и при возможности сообщать пограничникам о нарушителях. Однако у рыбаков, да и у всех жителей Приморья, остался один вопрос: каким образом «зелёные фуражки» с такими пацифистскими убеждениями будут выдворять сотни корейских шхун, которые откровенно грабят Россию, вылавливая сетями все живое в исключительной экономической зоне и территориальных водах страны? Они уже ходят по нашему берегу С десяток журналистов также хотели получить ответ на этот вопрос, после того жители Приморья завалили соцсети и редакции СМИ гневными обращениями о корейской экспансии. Жители прибрежных территорий уже второй год подряд становятся свидетелями присутствия сотен корейских шхун возле своих населенных пунктов. Многие из них фиксировали действия корейцев, снимая их на мобильные телефоны. Апогеем незаконного корейского присутствия на российской земле стали ролики, где корейцы группами сидят на трассе в Ольгинском районе, а на острове Русском жгут костёр. Эти вылазки на российский берег стали уже пугать местных жителей, многие считают, что пограничники явно не справляются со своими служебными обязанностями. Но пока конфликтов между населением и корейцами удается избежать. Чего не скажешь о рыбаках. Их промысловые суда часто работают в окружение джонок, что явно небезопасно, а многие российские суда либо вообще останавливают промысел, либо уходят ловить в неперспективные районы промысла. Доклады рыбаков с промысла дают представление, что происходит порой в нескольких десятках километров от российских населенных пунктов. Смотрите доклад в «подвале» полосы. Тайная вечеря от пограничников Ситуация стала настолько острой, что пограничное управление решило провести встречу с рыбаками. Официальное сообщение: «22 августа 2019 года в 14:00 ч. в здании территориального управления Росрыболовства по адресу: г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2 по инициативе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю состоится совещание по вопросам пресечения случаев незаконного рыболовства судами КНДР в ИЭЗ Российской Федерации. Для участия в совещании приглашаются представители рыбопромышленных предприятий, осуществляющих рыболовство в подзоне Приморье». Казалось бы, рыбаков собирают для того, чтобы вместе решать, как быть с незаконным промыслом, однако, по словам наших собеседников, формулировка совещания позволяет изящно переквалифицировать проблему нарушения госграниц в проблему рыболовства. Выбор площадки в территориальном управление Росрыболовства - это попытка переключить внимание общественности. Необходимо было проводить совещание в пограничном управлении по вопросам массового нарушения границы. На этом совещании пограничники и военные должны решать, какими силами и средствами необходимо закрывать границу РФ. Совещание, безусловно, должно быть закрытым для всех. Но вместо этого пограничники решили «забыть» о нарушениях границы, поставив вопрос в законности и незаконности промысла. Однако совещание очень интересовало журналистов, которые пришли, чтобы задать все свои вопросы пограничной службе. Но на вахте территориального управления Росрыболовства не представившиеся сотрудники пограничного управления заявили, что никого не пропустят в здание, так как совещание закрытое. При этом отказались пояснять журналистам, почему они препятствуют им выполнять свои служебные обязанности. Увидев направленные на себя телекамеры, неназванные лица покинули проходную Росрыболовства, отдав распоряжение охране никого не пускать. Стремление скрыть от общественности факты, связанные с нарушением границы, обескуражило общественников, которые так же пришли на это совещание. Как рассказал газете «Золотой Рог» руководитель рыболовного клуба «Самарга» Денис ХАЛИЗОВ, он заранее позвонил в территориальное управление Росрыболовства, сотрудники которого заверили, что совещание открытое. «Я представился и записался. Цель моего участия в совещании заключалась в том, чтобы получить от пограничников алгоритм действий для рыбаков, выходящих в море на своих катерах. Что они должны делать при встрече с корейскими браконьерами. Члены клуба «Самарга» каждое лето и осень встречают в море иностранные шхуны, которые ведут промысел. Мы не знаем, законный он или нет. Но видим на шхунах запрещенные орудия лова. Так, на севере края шхуны работают очень близко к берегу, они притапливают сети. Наши рыбаки считают, что они уже не только ловят кальмар, а осваивают промысел краба. Идти на конфликт и пресекать этот промысел людям страшно. Все прибрежные воды в сетях, идут намотки на винты катеров. Ситуация очень тревожная. При этом население не знает, есть ли у них право ловить в наших водах, или это нарушители границы, которые забежали к нам и безнаказанно грабят наши воды», - сообщил он. Браконьеры все! Ситуацию с квотами для Северной Кореи для нашего издания прояснил и.о. руководителя территориального управления Росрыболовства по Приморскому краю Алексей ЗУДИХИН. После совещания он вышел к прессе и заявил: «В 2019 г. Росрыболовство не выписало ни одного рыболовного билета северокорейским судам. Правительство РФ на сегодня не наделило квотами КНДР на основании того, что они не выполняют условия межправительственного соглашения». Между тем в Москве началась очередная сессия по вопросу выделения КНДР квот на вылов в подзоне Приморского края. Корейская делегация настаивает на том, чтобы около 60 тысяч тонн биоресурсов ей было выделено, но, как стало известно газете «Золотой Рог», доклады капитанов судов с фиксацией случаев незаконного промысла привели к тому, что пока переговоры остановлены. По неофициальной информации, корейская сторона не дает гарантий того, что правительство КНДР на государственном уровне примет меры к тому, чтобы сотни джонок не вторгались в ИЭЗ России. Позиция Росрыболовства правильная. Если Россия не даст квоты корейцам, то пограничной службе облегчается задача по идентификации нарушителей границы. Если в прошлом году РФ выделяло КНДР квоты и было выписано около 60 рыболовных билетов, то пограничникам приходилось разбираться, есть ли у конкретного судна рыболовный билет или нет. В 2019 году такой проблемы нет, все суда, ведущие промысел в ИЭЗ и территориальных водах РФ, - нарушители государственной границы, и, похоже, что такая формулировка будет «работать» и в 2020 году. Все же несмотря на то, что легальных северокорейских рыбаков в наших водах нет, то и береговой охране уже нет нужды терять время, выясняя, кто работает легально, а кто нет. И рыбаки считают, что нашествие северокорейских рыбаков спровоцировало именно бездействие местного пограничного управления. Как рассказал советник президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Сергей ХИТРОВ, сил и средств у пограничников не хватает. По его словам, пограничники рассказали, что их пограничный корабль может арестовать только 4 шхуны и буксировать их на место стоянки в Хасанском районе. При этом на совещании из уст представителей погрануправления прозвучала цифра в 500 единиц незаконно находящихся и ведущих промысел северокорейских шхун. «Проблемы начались еще в 2012 году. Если раньше это были единичные случаи, то сегодня судов стало настолько много, проблема так обострилась, что нужно показать зубки и силу Российской Федерации. Корейской стороне нужно показать, что нельзя просто гулять по территории Российской Федерации, - сообщил один из участников совещания, пожелавший не называться. - Пограничники проинформировали нас, что они точно не будут применять оружие. Проблема будет решаться при содействии МИД и других ведомств. Один из путей - это отказ в выдаче легальных квот, до тех пор пока все шхуны не покинут ИЭЗ России и пока не будут выплачены все штрафы за предыдущие года. Помогут дипломатические меры или нет? Рыбаки говорят, что нарушители будут вести ННН-промысел до начала ноября, потом они покидают ИЭЗ России, так как уходит кальмар и начинаются шторма. Никаких страхов по поводу береговой охраны у них, похоже, нет, зато есть четко отлаженный бизнес, который, по одной из версий, связан с поставками продукции в Китай. «Куда уходят тысячи тонн незаконно выловленных российских биоресурсов, сложно сказать, - сообщил один из представителей рыболовецких компаний края. - Возможно, они идут в Китай, и все финансирование ННН-промысла идет оттуда. Порт Раджин ранее консолидировал все браконьерские поставки краба, что ему мешает вновь стать рыбной «тортугой». Если не принять мер, то другие страны поднимут вопрос, что Россия не выполняет план по противодействию ННН-промыслу. Возможно, что пора ставить вопрос на федеральному уровне, так как на местном ситуация не решается. КСТАТИ «Это организованное вторжение в воды России» Вот цитата одного из недавних докладов рыбаков: «По-прежнему наблюдается большое количество северокорейских деревянных лодок. Из наблюдения за ними видно, что с каждым днём их становится больше. По самым скромным подсчётам, в зоне Приморья работает не менее пятисот браконьерских деревянных лодок. Работу вельботов и береговых служб оцениваю как «осуществление видимости бурной деятельности». Никаких серьёзных мер не принимается. Ситуация запущена до такой степени, что без проведения крупномасштабной операции со стороны органов ФСБ ситуацию уже не исправить. Уже на протяжении двух месяцев наблюдаю работу северокорейской «саранчи», по-другому их назвать нельзя, т.к. их действия по захвату площадей очень схожи. Работая в зоне Приморья и видя такое количество браконьеров, задаешься вопросом, откуда они берут топливо, воду, питание? Сегодня, когда деревянные лодки работают на траверзе населённых пунктов Приморья, можно говорить о том, что «бегать» за топливом и отгружать продукцию за пределы ИЭЗ России они просто не могут… И здесь уже приходит понимание, что заход северокорейских лодок - это не спонтанное пересечение границы, а организованное вторжение в воды России для подрыва запасов всех биоресурсов». На фото: Северокорейцы уже спокойно высаживаются на берег. Российский берег. Фото автора Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter