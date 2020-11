Путин уже во Владивостоке

Сегодня он проведет заседание Госсовета по дальнейшей судьбе Дальнего Востока

Сегодня он проведет заседание Госсовета по дальнейшей судьбе Дальнего Востока Президент России Владимир ПУТИН прибыл во Владивосток из Монголии, где в рамках визита, приуроченного к 80-летию победы на Халхин-голе, провел переговоры со своим коллегой Халтмаагийном БАТТУЛГОЙ. Сегодня глава государства проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой МОДИ, а также посетит с индийским лидером верфь «Звезда» в Большом Камне. Также в среду президент России проведет заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В четверг Путин встретится с премьерами Малайзии и Японии Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ, а также с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. После этого президент России примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Вечером в тот же день Путин, Абэ и Моди посетят международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет. Предполагается, что после ВЭФ Путин посетит космодром «Восточный», где обсудит ход его строительства. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото kremlin.ru

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter