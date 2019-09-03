Путин уже во Владивостоке

В четверг Путин встретится с премьерами Малайзии и Японии Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ, а также с заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. После этого президент России примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Вечером в тот же день Путин, Абэ и Моди посетят международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет.