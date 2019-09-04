Путин знает, что дальневосточники разбегаются из региона

«Обращаю внимание: важнейший системный индикатор эффективности всех программ развития, тех результатов, которые должны почувствовать люди, – мы пока этих результатов в этой части не добились. Один из главных индикаторов – это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться. И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает. Правда, приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», - констатировал глава государства.