Путин знает, что дальневосточники разбегаются из региона

Переломить ситуацию не могут ни Свободный порт, ни ТОРы, ни дальневосточные гектары Практически во всех регионах Дальнего Востока численность населения продолжает снижаться, заявил президент России Владимир ПУТИН в среду на заседании президиума Государственного совета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. «Обращаю внимание: важнейший системный индикатор эффективности всех программ развития, тех результатов, которые должны почувствовать люди, – мы пока этих результатов в этой части не добились. Один из главных индикаторов – это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной, в «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность населения продолжает снижаться. И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, пока больше, чем тех, кто приезжает. Правда, приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которое из региона уезжает», - констатировал глава государства. Путин считает, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для жителей других регионов страны,но для этого должны быть созданы комфортные условия. «Эти задачи всем нам хорошо известны, но решать их необходимо гораздо быстрее, чем мы это делали до сих пор. Притормаживать ничего нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чем-то сегодня, на каких-то мелочах может завтра обернуться потерями не только темпов, но и качества развития региона в целом. Наша общая работа должна соответствовать ключевой цели - достижению опережающего развития этого стратегически важного для страны макрорегиона», - сказал президент. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фоо из фотобанка Росконгресса.

