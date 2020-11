В Приморье исчезнут золоотвалы

Продвинутые технологии предполагается использовать на новой ТЭЦ

Продвинутые технологии предполагается использовать на новой ТЭЦ ПАО «РусГидро» нашло решение одной из наболевших экологических проблем - в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) энергетики подписали соглашение с АО «Основа Холдинг», направленное на реализацию проектов по утилизации и переработке золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время на угольных теплостанциях Дальнего Востока в качестве отходов. В частности, новые технологии предполагается использовать на новой Артемовской ТЭЦ, которая будет построена в Приморье. Подписи под документом поставили заместитель гендиректора - директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей ВАСИЛЬЕВ и директор по стратегическому развитию АО «Основа Холдинг», член экспертного совета при Комитете Государственной Думы РФ по энергетике Игорь АНТРОПЕНКО. Цель сотрудничества – снижение экологического воздействия золошлаковых отходов (ЗШО) на окружающую среду, снижение экологических платежей и затрат на содержание золоотвалов угольных ТЭС. Стороны рассмотрят возможности создания на территории ДФО предприятий по производству строительных материалов из ЗШО угольных ТЭС группы «РусГидро». ЗШО являются ценными продуктами высокотемпературной переработки, образующимися при сжигании угольного топлива. Материалы, полученные из ЗШО, в силу специфики сырья стоят дешевле традиционных, а их применение вносит значительный вклад в решение целого ряда задач социально-экономического развития территорий: от улучшения экологической обстановки, снижения затрат на производство и потребление электро- и теплоэнергии, до экономии традиционных природно-сырьевых ресурсов, где отходы одних производств являются сырьем для других. В соответствии с соглашением, «Основа Холдинг» окажет содействие энергетика в технических и технологических вопросах, разработает промышленное производство строительных материалов с использованием ЗШО с энергообъектов группы «РусГидро». Энергетики, в свою очередь, готовы гарантировано обеспечивать приоритетную поставку необходимых производству объемов ЗШО. В соглашении также фиксируется взаимный интерес к участию в Ассоциации содействия развитию промышленного кластера по использованию и переработке золошлаковых материалов, к разработке концепции использования золошлаковых материалов угольных ТЭС в РФ, в продвижении законодательных инициатив в этой сфере. Досье газеты «Золотой Рог» : «РусГидро» является крупнейшим производителем электро- и теплоэнергии на Дальнем Востоке: электростанции Группы вырабатывают здесь три четверти электроэнергии. Почти половина генерирующих активов РусГидро в регионе представлена ТЭС, которые частично или полностью работают на угле. Безопасная утилизация шлака и золы является одним из важнейших экологических вопросов «РусГидро». «Основа Холдинг» более 10 лет занимается реализацией инвестиционных проектов в сфере переработки золошлаков. Группой компаний создан ряд производств в Омской области, выпускающих строительные материалы на основе золы (до 55% в конечном продукте) - газобетонные блоки, кирпич, цемент, сухие строительные смеси. Объем переработки золы омских ТЭС - более 100 тыс. тон ежегодно. Компания выступила инициатором создания промышленного кластера по переработке золошлаков, в числе учредителей которого также АО «ТГК-11» и Сибирское отделение Академии наук РФ. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

