В Приморье исчезнут золоотвалы

ПАО «РусГидро» нашло решение одной из наболевших экологических проблем - в рамках V Восточного экономического форума (ВЭФ) энергетики подписали соглашение с АО «Основа Холдинг», направленное на реализацию проектов по утилизации и переработке золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время на угольных теплостанциях Дальнего Востока в качестве отходов. В частности, новые технологии предполагается использовать на новой Артемовской ТЭЦ, которая будет построена в Приморье.