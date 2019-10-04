На Чукотке на одного безработного приходится две вакансии

Информация о вакансиях округа ежедневно обновляется на портале "Работа в России" - trudvsem.ru и сайте службы занятости населения Чукотского автономного округа – trud87.ru. Ранее Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия с 2016 года вновь вышла на стабильный экономический рост. Уровень безработицы в России обновил исторический минимум. Общая численность безработных в России в августе 2019 года по сравнению с июлем снизилась на 106 тыс. человек и составила 3 млн 258 тыс. человек. В процентном выражении это 4,3%.