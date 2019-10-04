С ДВФУ рассчитаются за проведение Восточного экономического форума

«Минфину России в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 21 ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести в установленном порядке в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, увеличив в 2019 году объем бюджетных ассигнований Минобрнауки России на 238 100,4 тыс. рублей для предоставления субсидии ДВФУ», - говорится в распоряжении правительства.