С ДВФУ рассчитаются за проведение Восточного экономического форума

С ДВФУ рассчитаются за проведение Восточного экономического форума

4 октября 2019, 18:11
Общество
И дадут денег на покупку новых автобусов

И дадут денег на покупку новых автобусов

Минобрнауки выделит Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ) субсидию объемом 238 млн рублей для покупки автобусов и возмещения затрат, связанных с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Минфину России в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 21 ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести в установленном порядке в 2019 году изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, увеличив в 2019 году объем бюджетных ассигнований Минобрнауки России на 238 100,4 тыс. рублей для предоставления субсидии ДВФУ», - говорится в распоряжении правительства.

Выделяемые средства предназначены для покупки университетом семи автобусов российского производства, а также для покрытия затрат, связанных с проведением на его территории V ВЭФа. Для каких целей будут использоваться автобусы, не указывается.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото из фотобанка ТАСС на ВЭФ.

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