Пожилым приморцам помогают 47 междисциплинарных бригад

Пожилым приморцам помогают 47 междисциплинарных бригад
Пожилым приморцам помогают 47 междисциплинарных бригад
Сегодня, 13:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Пожилых жителей сел Приморского края в лечебные учреждения доставляют междисциплинарные бригады. С помощью социальной услуги пенсионеры получают упрощенный доступ к плановой диспансеризации, а начиная с прошлого года, еще и вакцинации.

По данным краевого министерства труда и социальной политики, служба довезла до лечебных учреждений уже более полутора тысяч человек. Организацией выездов занимаются специалисты Приморского центра социального обслуживания населения. Работа проходит в тесном контакте с медиками, которые предоставляют сотрудникам филиалов Центра данные о пожилых людях, нуждающихся в диспансеризации. В исключительных случаях, работники соцслужбы привозят доктора и лекарства к пенсионерам домой. По желанию пожилой гражданин может воспользоваться услугами междисциплинарных бригад, чтобы попасть на вакцинацию.

«Есть еще один способ взаимодействия: сотрудники бригады привозят специалистов районной поликлиники в фельдшерско-акушерский пункт и приглашают жителей села на прививку», — сообщили в ведомстве.

Свою работу междисциплинарные бригады в Приморском крае начали еще два года назад. Для выездов использовали 20 машин из автопарка центра соцобслуживания. Еще 27 автомобилей «вышли на службу» в октябре 2019 года. Их приобрели на федеральные средства по нацпроекту «Демография».

Глава профильного министерства Светлана Красицкая рассказала, что в настоящее время в Приморье трудятся 47 междисциплинарных бригад. Под их «крылом» более 180 населенных пунктов края.

Кроме того, бригады не обделяют вниманием и тех пенсионеров, что не находятся на социальном обслуживании официально. Из полутора тысяч тех, кто получил помощь, всего 330 человек получают социальные услуги на дому.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
медицинаПриморьесоцподдержкапенсионеры
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