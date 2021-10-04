В Приморье мамы дошколят могут повысить свою квалификацию

В Приморье свыше 4,5 тысяч граждан подали заявление на обучение, а порядка 150 человек уже получили новые профессии. Бесплатно получить необходимые знания — такую возможность предоставляет национальный проект «Демография», отметили в пресс-службе краевого правительства.

На сегодня более тысячи граждан проходят обучение — как с применением дистанционных технологий, так и очно, уточнили в региональном министерстве профессионального образования и занятости населения. — Наши специалисты посетили несколько учебных заведений, которые проводят очное обучение. На базе Дальневосточного судостроительного колледжа обучаются сварщики, а в Уссурийском колледже технологии и управления преподают теорию и практику студентам-кондитерам, — добавили в ведомстве. В Приморском центре занятости напоминают, что получить новые компетенции могут граждане, находящиеся в поиске работы; женщины, имеющие детей дошкольного возраста, готовые повысить свою квалификацию или пройти переобучение перед выходом на работу; а также граждане в возрасте 50 лет и старше. — Граждане могут выбрать любую курсовую подготовку из списка востребованных направлений в Приморье. После заявки на портале операторы в течение семи рабочих дней проверят предоставленные данные и направят вас на обучение, — комментируют специалисты ведомства. Региональными операторами проекта выступают Дальневосточный федеральный университет, Приморский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Региональный центр развития профессиональных квалификаций. Напомним, в крае активно реализуется государственная программа Приморья «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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