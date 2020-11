Бизнес-гороскоп: Ракам стоит ущипнуть себя за клешню

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября

Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября ОВЕН. В первой половине недели вероятны крупные денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться. Деловые встречи в среду пройдут удачно, но оглашать их результаты пока не стоит. Вообще, меньше говорите, больше делайте. ТЕЛЕЦ. В начале недели не исключены перемены на работе, к которым придется привыкать. Отношения с друзьями могут усложниться на почве некоторых финансовых противоречий. В конце недели подвернется возможность нового заработка. БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно и беспокойства не вызывает. Ваш авторитет на работе растет. У вас даже появится новый источник дохода. Так что можете порадовать себя и своих близких приятными и дорогими подарками. РАК. Вы успешно справитесь со всеми рабочими вопросами и сможете проявить свои знания и таланты. Только не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. В пятницу вероятны значительные денежные поступления. ЛЕВ. В понедельник вам может сопутствовать удача в рискованных делах. Можно заняться как раз тем, на что раньше у вас не хватало смелости. В четверг постарайтесь разобраться со старыми долгами и не заводите новых, чтобы не навлечь на себя неприятностей. ДЕВА. Не бросайте деньги на ветер, даже если хочется. Сейчас не время делать дорогие покупки и брать кредиты. В среду возможны финансовые поступления, но вас может слегка озадачить размер полученной суммы. Небольшие покупки, сделанные в четверг, будут удачными и практичными. ВЕСЫ. На этой неделе не все ваши финансовые ожидания могут оправдаться. Есть риск денежных потерь из-за собственного легкомыслия или лени. Не носите при себе больших сумм наличными, лучше пользуйтесь банковской картой. В пятницу хорошо бы пройтись по магазинам. СКОРПИОН. Не торопите события. Сейчас имеются почти все предпосылки, необходимые для создания прочного финансового фундамента. Вас ждет солидная прибыль. Надо лишь спокойно, но упорно идти к цели. Удачно пройдут все биржевые и банковские операции. СТРЕЛЕЦ. Возможно появление новых и необычных источников дохода. Вы ведь готовы ударно поработать, чтобы получить солидную сумму. В среду вы узнаете весьма полезную для вашего бизнеса информацию. Начальство будет вами довольно. КОЗЕРОГ. В финансовом плане неделя достаточно удачна и стабильна, за исключением воскресенья, когда желательно не планировать серьезных покупок. В среду могут поступить интересные финансовые предложения. Возможно, вы даже захотите поменять работу. ВОДОЛЕЙ. Не тратьте больше, чем зарабатываете. Помните, что деньги, взятые с кредитной карты, придется отдавать, причем вовремя, иначе вы переплатите проценты. Могут возникнуть определенные трудности в продвижении бизнеса, особенно во второй половине недели. В выходные будут удачными покупки, сделанные через интернет. РЫБЫ. Эта неделя позволит стабилизировать ваше финансовое положение. Среда - хороший день для деловых встреч и переговоров. Новые денежные поступления стоит ждать в четверг. В пятницу при необходимости можете рассчитывать на материальную помощь друзей. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

