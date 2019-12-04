Бывший губернатор Приморья останется президентом еще на пять лет

Сергей Михайлович Дарькин родился 9 декабря 1963 года в г. Большой Камень). Предки происходят из мордовского села Кажлодка. Губернатор Приморского края (25 июня 2001 года -28 февраля 2012 года). Заместитель министра регионального развития РФ (24 июня 2012 года - 8 сентября 2014 года). Сергей Дарькин также входит в совет директоров ПАО «Находкинская база активного рыболовства» (НБАМР), которое контролирует его жена Лариса БЕЛОБРОВА.