Бывший губернатор Приморья останется президентом еще на пять лет

Сергей Дарькин сделал себе подарок к дню рождения Сергей ДАРЬКИН продлил сам себе полномочия в качестве президента ПАО «Тихоокеанская инвестиционная групп» («ТИГР»), созданного в декабре 2014 года экс-губернатором Приморья «в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток». Согласно уставу ПАО, президент избирается на 5-летний срок. Уставный капитал «ТИГРа» на данный момент составляет 200 млн рублей, единственным учредителем был и остается г-н Дарькин. В годовом отчете компании за 2018 года говорится, что «в планах деятельности на 2019 год общество планирует провести следующие мероприятия: - Усиление проектной команды; - Развитие текущих проектов в области добычи рыбы и морепродуктов, строительства жилой недвижимости и портовой инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, а также в области аквакультуры; - Поиск, отбор и развитие новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России». Сергей Михайлович Дарькин родился 9 декабря 1963 года в г. Большой Камень). Предки происходят из мордовского села Кажлодка. Губернатор Приморского края (25 июня 2001 года -28 февраля 2012 года). Заместитель министра регионального развития РФ (24 июня 2012 года - 8 сентября 2014 года). Сергей Дарькин также входит в совет директоров ПАО «Находкинская база активного рыболовства» (НБАМР), которое контролирует его жена Лариса БЕЛОБРОВА. Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

