Старость дома не застанет!

Старость дома не застанет!

4 декабря 2019, 19:01
Общество
Клуб для пожилых людей открылся во Владивостоке при поддержке ННК

Клуб для пожилых людей открылся во Владивостоке при поддержке ННК

Благодаря совместным усилиям Администрации Владивостока, АО «ННК-Приморнефтепродукт» и фонда социально-общественного развития «Наш район» открыт Центр досуга для людей старшего поколения «Здорово живешь!». Его основная задача - помочь людям преклонного возраста адаптироваться в реалиях современной жизни и остаться после выхода на пенсию в жизни социума.

Сегодня пенсионеры составляют около трети населения Владивостока, и количество пожилых горожан неуклонно растет. Проблемы людей старшего возраста - не только ухудшение здоровья, но и эмоциональное состояние – дефицит общения, чувство незащищенности и ненужности, волнуют не только их близких.

Компания намерена и дальше поддерживать позитивные инициативы власти и общественных объединений, развивая социальное партнерство, участвуя в общегородских мероприятиях и проектах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
Знай наших!Владивосток
независимые АЗСАЗС БашнефтьАЗС ГазпромнефтьГазпром газомоторное топливоцены на топливоторговля топливомсоглашение о стабилизации цен на топливоТатнефть - АЗС ЦентрННК Активбанк топливаакцизы на бензинпроизводство бензина россияННКННК-АктивАО «ННК-Камчатнефтепродукт»АЗСННК-БункерННК-ПриморнефтепродуктАЗС АэроАЗС Татарстанавиационное топливосинтетическое топливоавтомобильное топливомоторное топливоальтернативное топливотопливо нарушениягазомотороное топливожидкое топливопроизводство топливацены на бензингазомоторное топливокачество бензинаконтрафакт топливоакциз топливобензин Башнефтьпроизводство бензинасинтетический бензинцены на бензин Россияцены на бензинпошлина бензинАЗС GAZPROMдизельЕКА-АЗСскидки на топливотопливоимпорт бензинабензин импортсоциальная пенсияразмер пенсииННК - Камчатнефтепродуктпродажа алкоголя на АЗСбензиндефицит бензинадефицит топливабензин СШАнедолив топливасудовое топливопоставки топливаГруппа компаний ННК ННК-Восточная транснациональная компанияННК-ПечоранефтьННК-СаратовнефтегаздобычаАЗСБлаготворительностьБензиндизельное топливоподдержка многодетных семейблаготворительностьгаз или бензинэкспорт бензинаФонд поддержки предпринимательства Югрырынок топлива
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы