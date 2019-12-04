В Приморье охотник оклеветал амурского тигра

«Постыдно, когда такие вещи, как обвинение тигра в несуществующем нападении, происходят в нашей жизни, - комментирует Сергей Арамилев. - Потому что, как известно, слово вылетело - не поймаешь. Новость, где тигр представлен подлым кровожадным хищником, широко разошлась по СМИ и социальным сетям, неоднократно передалась из уст в уста. Определенная часть людей после подобных новостей начинает по-другому относиться к тигру, а кого-то это, возможно, даже спровоцирует на необдуманный выстрел по тигру при встрече в лесу. По сути, человек, обвинив тигра, подставил под удар его жизнь. Надеемся, что правоохранительные органы установят истинный характер травм гражданина и выяснят обстоятельства их получения. Сегодня в Службе охотничьего надзора работают профессионалы, которые всегда смогут определить, кто в лесу напал на человека, было ли нападение, и, если было, что его спровоцировало. Поэтому, в подобных случаях каждому нужно крепко задуматься, стоит ли врать, ведь обманом можно и себе навредить, и невинных животных зря погубить».