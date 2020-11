Во Владивостоке объявлены сроки и места регистрации участников ЕГЭ в 2020 году

На сайте администрации Владивостока в разделе "Образование" опубликована информация для выпускников

На сайте администрации Владивостока в разделе "Образование" опубликована информация для выпускников Участники единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) не позднее 1 февраля 2020 года подают заявление с указанием перечня общеобразовательных предметов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в 2020 году, сообщается на сайте администрации Владивостока. Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ в образовательную организацию, в которой они осваивали основные общеобразовательные программы среднего общего образования (по месту учебы). Два экзамена в форме ЕГЭ – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов влияет на получение аттестата о среднем общем образовании. Лица, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»). Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение). Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный), форма (формы) ГИА (ЕГЭ или ГВЭ) указываются в заявлении. Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, также имеют право сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. Для участия в ЕГЭ указанные лица подают до 1 февраля в места регистрации на сдачу ЕГЭ заявление, в котором указываются выбранные учебные предметы. После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов. Выпускники прошлых лет (лица, имеющие документ о среднем общем образовании – аттестат, диплом СПО) для участия в ЕГЭ подают заявление в Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Фокина, 11 (кабинет № 6, отдел мониторинга и развития образования). Выпускники прошлых лет могут писать итоговое сочинение (изложение) на добровольной основе для предоставления его результатов при поступлении в образовательные организации высшего образования. Заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) выпускники прошлых лет подают в указанное место регистрации не позднее чем за две недели до даты написания итогового сочинения (5 февраля и 6 мая). Ознакомиться с результатами ЕГЭ участники могут в местах их регистрации на ЕГЭ. Самостоятельно можно проверить результаты единого государственного экзамена по ссылке: http://check.ege.edu.ru/. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом их получения. Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена Журнал "Дальневосточный капитал".

