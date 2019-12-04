Во Владивостоке объявлены сроки и места регистрации участников ЕГЭ в 2020 году

После 1 февраля заявление об участии в ЕГЭ обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, принимается по решению ГЭК только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) не позднее чем за две недели до начала экзаменов.