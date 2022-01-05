«Август разбирают в январе»: хабаровчане бронируют Приморье

«Август разбирают в январе»: хабаровчане бронируют Приморье
«Август разбирают в январе»: хабаровчане бронируют Приморье
5 января, 12:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье уже начали бронировать базы отдыха у моря на лето 2022 года. Реклама предложений замечена в том числе и в популярных хабаровских пабликах.

Не успели приморцы как следует отпраздновать Новый год, а местные базы отдыха уже начали бронировать места на летний отдых. Причём, реклама их услуг появляется не только в местных группах, но и в пабликах соседнего региона — Хабаровского края.

«Успейте забронировать удобные для вас даты», — говорится в рекламном сообщении одной из баз отдыха, расположенной в популярной приморской Ливадии.

Получается, что для того, чтобы встречать закаты и рассветы в Приморье в июле–августе, нужно уже в январе не просто об этом задуматься, но и застолбить домик? Однако нашлись и скептики, некоторые считают цены на отдых в Приморье необоснованно дорогим, вот, что пишут люди:

  • «Надеемся, что границы откроют, и никто в эти ваши базы по цене 5-звездочной гостиницы не поедет»;
  • «Можно стоимость 3х местного номера? На июнь»;
  • «Тай Окрыли. Вообще не нужно».

Отметим, что при всей нескромности ценовой политики фактически на всех базах отдыха Приморского края (особенно тех, что находятся на побережье) в 2021 был сумасшедший ажиотаж из-за того, что большая часть заграничных направлений по-прежнему остаётся недоступна для многих туристов. Ко всему прочему, прошлогоднее лето выдалось необычайно жарким и располагающим к отдыху у моря.

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Приморье
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