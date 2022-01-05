В роддомах Приморья рассказали о первенцах 2022 года

Первым приморцем, родившемся в новом году, стал мальчик. А вот в 3-ем роддоме Владивостока девочки и закрыли 2021 год, и открыли 2022.

С 27 декабря по 2 января в роддоме № 3 на свет появились 50 малышей, в том числе и двойня. В этот раз мальчики победили: 26 мальчиков и 24 девочки. Первым родившимися малышом в роддоме № 3 в этом году стала девочка. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года в 10:17 (вес 3120 граммов, рост 50 сантиметров). При этом закрыла год тоже девочка, она родилась 31 декабря в 22:35 (вес 3650 граммов, рост — 54 сантиметра). Кстати, самым первым приморцем, который появился на свет в 2022 году, стал мальчик. Этот малыш — второй ребёнок в семье из посёлка Сибирцево Черниговского района. Он родился 1 января в 01:45 в Приморском краевом перинатальном центре весом 3 200 граммов и ростом 50 сантиметров. Напомним, в начале 2021 года первенцами стали в «тройке» девочка, а в перинатальном центре — мальчик.

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