В роддомах Приморья рассказали о первенцах 2022 года

В роддомах Приморья рассказали о первенцах 2022 года
В роддомах Приморья рассказали о первенцах 2022 года
5 января, 17:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Первым приморцем, родившемся в новом году, стал мальчик. А вот в 3-ем роддоме Владивостока девочки и закрыли 2021 год, и открыли 2022.

С 27 декабря по 2 января в роддоме № 3 на свет появились 50 малышей, в том числе и двойня. В этот раз мальчики победили: 26 мальчиков и 24 девочки.

Первым родившимися малышом в роддоме № 3 в этом году стала девочка. Малышка появилась на свет 1 января 2021 года в 10:17 (вес 3120 граммов, рост 50 сантиметров). При этом закрыла год тоже девочка, она родилась 31 декабря в 22:35 (вес 3650 граммов, рост — 54 сантиметра).

Кстати, самым первым приморцем, который появился на свет в 2022 году, стал мальчик. Этот малыш — второй ребёнок в семье из посёлка Сибирцево Черниговского района. Он родился 1 января в 01:45 в Приморском краевом перинатальном центре весом 3 200 граммов и ростом 50 сантиметров.

Напомним, в начале 2021 года первенцами стали в «тройке» девочка, а в перинатальном центре — мальчик.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
детиПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы