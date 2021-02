Приморский край попал в Топ-3 встревоженных регионов

Опубликован рейтинг, основанный на данных «Национального индекса тревожностей» по итогам 2020 года.

Исследование выявляет и ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. По результатам замеров исследования «Национальный индекс тревожностей» эксперты выявили три группы регионов в зависимости от их восприимчивости к фобиям, присутствующим в повестке 2020 года: тревожные, уравновешенные, невозмутимые. Приморье попало в группу «тревожные», оказавшись на третьем месте. Больше всего жители края опасались заражения коронавирусом, их также тревожили политические изменения в стране (смена правительства, поправки в Конституцию) и экономический кризис. К слову, почти во всех регионах на первом месте по тревожности была фобия заразиться новой коронавирусной инфекцией. Исключение составили Хабаровский край, в котором на первом месте политические изменения, Камчатка — падение уровня жизни и Магаданская область — со страхами экономического кризиса. Что касается суммарной оценки присутствия темы в СМИ и соцмедиа в IV квартале в целом по стране, на первые места вышли фобии: падение уровня жизни, нехватка медицинской помощи на фоне коронавируса, а также вакцинация от коронавируса. Однако по значимости тем для граждан (показатель «Индекс приживаемости») на 1-е место вышла фобия, связанная с дистанционным обучением. Индекс приживаемости данной фобии рекордно высокий — 7.24. В тройку лидеров по приживаемости вошли также фобии, связанные с вакцинацией от короновируса (2,12) и падением уровня жизни (0,12). «Индекс приживаемости» — значимый показатель актуальности проблемы и глубины дискуссии по ней. ТОП-10 фобий по присутствию в СМИ и соцмедиа Падение уровня жизни Нехватка медицинской помощи на фоне коронавируса Вакцинация от коронавируса Последствия перенесенного коронавируса Новый локдаун Дефицит лекарств Отсутствие праздника на Новый год Дистанционное обучение Приход Байдена на пост президента США Потеря влияния в постсоветских странах «Можно сказать, что итоги рейтинга за IV кв. 2020 года — это стартовая позиция для любых общественных ожиданий и активностей 2021 года. Тут и понятное опасение, что дети так и не выйдут на очное обучение в школы (не оправдалось) и признание сложного материального положения в связи с изоляциями, снижением загрузки на работе и простоях в частном бизнесе (пока одна из самых актуальных фобий). В целом можно сказать, что окончательно оформился тренд на рост внутрироссийских фобий — нас не интересует большой мир и по инерции мы еще обращаем внимание на наших соседей. Это хорошо с той точки зрения, что надо думать о себе и своих делах, а плохо, потому что такие развороты настроений характерны для периодов сильных или затяжных кризисов», — отмечает директор по медиапроектам КРОС и автор исследования Петр Кирьян. «Итоги четвертого квартала показали определенное ухудшение социального самочувствия россиян. Не случайно, что в лидеры вышла тревожность относительно падения уровня жизни. Это означает, что социально-экономические вопросы сейчас — это основной приоритет для граждан. Возможно, тут сказалась усталость от непростого года, ведь он прошел под знаком коронакризиса, который повлек за собой целый клубок проблем для людей. Поэтому, вероятно, накануне Нового года у россиян были не самые радостные настроения, так как, в отличие от прошлых лет, им пришлось более аккуратно подходить к предпраздничным тратам. Коронавирусные тревоги также по-прежнему сильно заботили граждан — интересно, что довольно высокие показатели не только у вакцинации, что объяснимо, но и последствий перенесенного коронавируса, что, возможно, является маркером того, что люди действительно дольше ощущают на себе последствия болезни, и это тревожный симптом. Коронавирусные тревоги также по-прежнему сильно заботили граждан — интересно, что довольно высокие показатели не только у вакцинации, что объяснимо, но и последствий перенесенного коронавируса, что, возможно, является маркером того, что люди действительно дольше ощущают на себе последствия болезни, и это тревожный симптом», — комментирует результаты Андрей Лебедев, директор по аналитике КРОС и автор исследования. Как отмечается в исследовании, в СМИ и соцмедиа регионов отмечается высокий уровень тревожных настроений, связанных с падением уровня жизни — снижением доходов, ростом цен и безработицей. Еще осенью была заметна тенденция роста цен на ряд продуктов. Эксперты объясняли его сезонностью. По данным Генпрокуратуры, стоимость сахара выросла на 71,5%, подсолнечного масла — на 23,8%, муки — на 12,9%. При этом, по данным Росстата, за девять месяцев 2020 года реальные располагаемые доходы россиян, как сообщал «Золотой Рог», снизились на 4,3%, в третьем квартале снижение составило 4,8%. Из регионов ДФО Забайкальский край наряду с Вологодской областью, Красноярским краем, Москвой и Санкт-Петербургом входит в ТОП-5 регионов, жители которых больше всего тревожатся по поводу падения уровня жизни. Приморский край расположился на 10-м месте ТОП-10 фобий, связанных с падением уровня жизни населения. Камчадалы вместе с жителями Бурятии, Калининградской области, Камчатского и Красноярского краев больше всего боялись нового локдауна. Справка «Золотого Рога» «Национальный индекс тревожностей» показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе сообщений в соцсетях. Замер проводится ежеквартально. Индекс позволяет изучить «серую зону» фобий граждан: регулярные социологические опросы не настроены на выявление персональных тревог, а пресса не может формировать информповестку, опираясь на частную жизнь граждан. Для проведения исследования за III квартал 2020 года были проанализированы 157 600 тыс. сообщений в СМИ, более 1 млн постов в социальных медиа.

