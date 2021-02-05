Приморский край попал в Топ-3 встревоженных регионов

Возможно, тут сказалась усталость от непростого года, ведь он прошел под знаком коронакризиса, который повлек за собой целый клубок проблем для людей. Поэтому, вероятно, накануне Нового года у россиян были не самые радостные настроения, так как, в отличие от прошлых лет, им пришлось более аккуратно подходить к предпраздничным тратам. Коронавирусные тревоги также по-прежнему сильно заботили граждан — интересно, что довольно высокие показатели не только у вакцинации, что объяснимо, но и последствий перенесенного коронавируса, что, возможно, является маркером того, что люди действительно дольше ощущают на себе последствия болезни, и это тревожный симптом», — комментирует результаты Андрей Лебедев, директор по аналитике КРОС и автор исследования.