Уже 6 февраля во Владивосток поступят 133 цистерны бензина

Уже 6 февраля группа ННК поставит во Владивосток 133 цистерны бензина. В дальнейшем топливо бензовозами будет доставлено на АЗС компании в столице Дальнего Востока.

О дополнительных поставках в пятницу, 5 февраля, заявил гендиректор АО «ННК- Приморнефтепродукт» Андрей Волков Речь идёт об автобензинах АИ-92 и АИ-95. «Уже с 6 февраля на Владивостокскую нефтебазу поступит дополнительно 133 цистерны топлива марок АИ-92 и АИ-95, и в ускоренном режиме автобензин будет развозиться на АЗС ННК. Таким образом, в ближайшее время сеть АЗС ННК будет полностью обеспечена всеми видами топлива. Запасы будут восполнены», — говорится в заявлении генерального директора АО «ННК — Приморнефтепродукт». Топливо поступит во Владивосток по «зелёному коридору», то есть по железной дороге. В компании подчеркнули, что необходимости запасаться дополнительными объемами топлива нет. «Из-за этого могут сбиться логистические настройки распределения топлива по сети АЗС.Имеющихся объемов автобензинов достаточно для удовлетворения обычного спроса населения — подвоз топлива осуществляется круглосуточно!» — обращается к потребителям в заявлении глава АО «ННК — Приморнефтепродукт». Ранее сообщалось, что 4 февраля Хабаровский НПЗ начал регулярные отгрузки топлива на АЗС в регионах присутствия. По последним данным, с момента запуска Хабаровским НПЗ — 3 февраля- уже отгружено более 1,5 тыс. тонн топлива. Завод работает на максимальной мощности.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter