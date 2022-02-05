На Приморье идёт западный циклон

В понедельник и вторник, 7 и 8 февраля, ночи будут морозными, от -16 до -25 градусов, в горах до -33, на побережье в районе -8… -14 градусов. А вот дни станут теплее. Максимальная температура поднимется до -5… -12, на юге и побережье -4 и даже +2 градусов.