На Приморье идёт западный циклон

Подходящая к концу неделя была в Приморье по-зимнему спокойной и без осадков. Выход циклонов на дв-регион блокировал устойчивый континентальный антициклон. Лишь 3 и 4 февраля тропосферная ложбина вызвала слабый снег на центральных территориях края. О синоптической обстановке в начале следующей недели рассказали в «Примпогоде».
Новая семидневка начнётся спокойно, осадки фактически исключены. Но антициклон даст слабину, его центр переместится к югу, в связи с этим ожидается положительная трансформация.
В понедельник и вторник, 7 и 8 февраля, ночи будут морозными, от -16 до -25 градусов, в горах до -33, на побережье в районе -8… -14 градусов. А вот дни станут теплее. Максимальная температура поднимется до -5… -12, на юге и побережье -4 и даже +2 градусов.
К среде, 9 февраля, антициклон с Сибири сдвинется к центру Китая. Этим воспользуется западный циклон, который выйдет на юг дальневосточного региона. Но, к счастью, обойдётся без осадков.
«С циклоном придёт тёплый воздух, что приведёт к повышению температурного фона. Ночные морозы уменьшатся на 1-5 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до -1… +5, на севере -2… -7 градусов», — уточнили синоптики.
В столице ДФО новая неделя тоже начнётся без осадков. Кроме того, стихнет ветер. В понедельник и вторник, 7 и 8 февраля, ночной температурный фон будет варьироваться от -10 до -14 градусов, дневной от -3 до -7 градусов. В среду, 9 февраля, во Владивостоке станет ещё теплее, ночью столбики термометров покажут -6… -10 градусов, днём около 0 градусов.