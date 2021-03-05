Губернатор Приморья заявил, что проблема долгостроев в Артёме будет решена за два года

В Артёме прошла торжественная церемония вручения ключей новосёлам дома на улице Лазо, 15/1. Дом был признан долгостроем и в этом году, наконец, он был сдан в эксплуатацию. В мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Благодаря сдачи дома в эксплуатацию более 120 человек восстановлены в своих правах. МКД получил новый статус: улица Интернациональная, 73. На достройку дома было направлено около 175 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Специалисты отмечают, что это 13-й по счёту проблемный объект в Приморье, достроенный за последние два года. Своё жильё получили 122 человека — губернатор поздравил собственников с новосельем и вручил ключи от новых квартир. «По поручению Президента России Владимира Путина Приморскому краю было направлено необходимое финансирование. Совместными с прокуратурой, Законодательном Собранием края усилиями мы делали все, чтобы не было нарушений и бюджетные средства использовались строго по назначению. Надеюсь, в 2022 году мы полностью решим проблему обманутых дольщиков в Артеме», — отметил Кожемяко. У дома после завершения строительства есть гарантия на эксплуатацию на пять лет — если в доме возникнут проблемы подрядчик должен будет их устранить. За последние два года в Приморье ввели в эксплуатацию 12 долгостроев во Владивостоке, Артеме и Уссурийске — более двух тысяч человек восстановлены в правах. В 2021 году Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края достроит еще пять проблемных домов, жилье получат еще более 1000 граждан.

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