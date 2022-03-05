Facebook стал нерабочим в России

Facebook стал нерабочим в России
Facebook стал нерабочим в России
Вчера, 11:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Роскомнадзор 4 марта принял решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации.

Как отмечается на сайте ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру»

Вышеприведённые ограничения запрещены российским законодательством, поскольку нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.

Сюжеты:
Приморье
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санкциисоцсети
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