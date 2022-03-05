Пенсионеры Владивостока считают своевременной помощь депутатов

Госдума приняла пакет законов для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций. Среди первоочередных мер — кредитные каникулы, амнистия капиталов, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

Кроме того, кабмин наделяется правом оперативно повышать пенсии, не дожидаясь ежегодной индексации. Это очень верное решение, поскольку цены поднялись намного больше, чем ожидалось. И для многих пенсионеров, и без того живущих крайне скромно, даже обычные продукты, услуги могут стать недоступными. — Такое тревожное время сейчас, мы переживаем за наших военных, как они там, как долго это продлится. И мы благодарны за то, что нас в такое трудное время власти не забывают, — говорит Галина Александровна Пименова. Ей уже более 80 лет, она родилась и выросла во Владивостоке, в районе Второй Речки, на улице Великорусской — была тогда такая. — Цены растут, и, если бы не помощь государства, было бы очень тяжело, — говорит Галина Александровна. — Ведь посмотрите, как дорожают овощи — капуста уже 124 рублей за кг, свёкла, морковь, картофель стали дорогими. А ведь, мы, пенсионеры, на растительной пище живём, скромно питаемся, мясо — редкость. Но ведь уже не по карману становятся и овощи. Поэтому любая прибавка, единоразовая помощь, это не только материальное поддержка. Мы воспринимаем её как заботу, и рады что помнят о нас, о наших былых заслугах. Жительница Владивостока Нина Николаевна Валецкая проработала 20 лет на военном заводе и 26 лет — в науке — в Дальневосточном отделении Российской академии наук. — Мы очень много работали, потому что надо было поднимать экономику города и всего края, вспоминает Нина Николаевна. — Рабочие дни — на производстве, воскресенье — на стройке. Мы, комсомольцы, взяли обязательство и построили своими силами для авторемонтного предприятия, который тогда находился в районе нынешней улицы Иртышской, деревообрабатывающий и механический цеха, клуб и летнюю танцплощадку. Мы не жалели себя, умели и трудиться, и отдыхать. Но то время прошло, сейчас на заслуженном отдыхе. Живу скромно. Получаю пенсию — со всеми надбавками получается чуть больше 20 тысячи рублей. И раньше приходилось очень экономно вести домашнее хозяйство, а сейчас, при таком резком росте цен, уже концы с концами не сходятся. Поэтому считаю, что решение о дополнительной поддержки пенсионеров — своевременное и необходимое.

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