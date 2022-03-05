Уважаемые жительницы Владивостока! Дорогие женщины!

8 марта появляется замечательная возможность ещё раз выразить женщинам своё восхищение, подчеркнуть ту важную роль, которую женщины играют в жизни семьи и общества. Обаяние, чуткость, нежность и забота — все эти присущие женщинам качества вдохновляют мужчин на высокие достижения и благородные поступки.