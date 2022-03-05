Уважаемые жительницы Владивостока! Дорогие женщины!

8 марта появляется замечательная возможность ещё раз выразить женщинам своё восхищение, подчеркнуть ту важную роль, которую женщины играют в жизни семьи и общества. Обаяние, чуткость, нежность и забота — все эти присущие женщинам качества вдохновляют мужчин на высокие достижения и благородные поступки.
Понятие «деловая женщина» прочно вошло в повседневную жизнь. В своей работе женщины ответственны, инициативны, с успехом занимают руководящие посты, значимые должности в сфере политики, экономики, науки, медицины, образования, культуры. Демонстрируя высокий профессионализм, умение добиваться поставленных целей, способность выполнять ответственные задачи и принимать конструктивные, взвешенные решения, жительницы Владивостока вносят неоценимый вклад в развитие города и всего региона.
Многие инициативы депутатского корпуса Думы города Владивостока направлены на поддержку семьи и детства, в том числе многодетных семей и одиноких родителей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Внося во взаимоотношения благожелательность, мир и гармонию, женщины укрепляют семейные ценности, сохраняют уют и тепло домашнего очага.
Милые женщины! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней, наполненных заботой и вниманием близких вам людей!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, улыбок и праздничного настроения!
С праздником вас, дорогие женщины!
Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик