Уважаемые жительницы Владивостока! Дорогие женщины!

Уважаемые жительницы Владивостока! Дорогие женщины!
Уважаемые жительницы Владивостока! Дорогие женщины!
Сегодня, 11:10ОбществоФото: Фото: пресс-служба Думы Владивостока
От имени депутатов Думы города Владивостока примите искренние поздравления с Международным женским днем! Этот светлый весенний праздник, наполненный душевным теплом, цветами и улыбками, посвящён прекрасной половине человечества.

8 марта появляется замечательная возможность ещё раз выразить женщинам своё восхищение, подчеркнуть ту важную роль, которую женщины играют в жизни семьи и общества. Обаяние, чуткость, нежность и забота — все эти присущие женщинам качества вдохновляют мужчин на высокие достижения и благородные поступки.

Понятие «деловая женщина» прочно вошло в повседневную жизнь. В своей работе женщины ответственны, инициативны, с успехом занимают руководящие посты, значимые должности в сфере политики, экономики, науки, медицины, образования, культуры. Демонстрируя высокий профессионализм, умение добиваться поставленных целей, способность выполнять ответственные задачи и принимать конструктивные, взвешенные решения, жительницы Владивостока вносят неоценимый вклад в развитие города и всего региона.

Многие инициативы депутатского корпуса Думы города Владивостока направлены на поддержку семьи и детства, в том числе многодетных семей и одиноких родителей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Внося во взаимоотношения благожелательность, мир и гармонию, женщины укрепляют семейные ценности, сохраняют уют и тепло домашнего очага.

Милые женщины! Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и радостных дней, наполненных заботой и вниманием близких вам людей!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, улыбок и праздничного настроения!

С праздником вас, дорогие женщины!

Председатель Думы города Владивостока А. П. Брик

Сюжеты:
Приморье
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