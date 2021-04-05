В Приморье начался ремонт дорог

Подрядчики приступили к ремонту региональных дорог в Приморском крае — полномасштабные работы развернутся в крае к середине апреля. Ремонт проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в региональном правительстве.

Сейчас ремонт ведётся на дорогах Шкотово–Партизанск, Шкотово–Ивановка–Реттиховка, Суражевка–Кролевец. «Занимаемся фрезеровкой старого слоя асфальта, выбираем грунтовые пучины, делаем отсыпку», — рассказал главный инженер АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко. По словам специалистов, на дороге к Суражевке запланирован большой объём земляных работ, так как на участке требуется капитальная замена старого грунта. Но самым сложным участком дорожники назвали трассу Шкотово–Партизанск, из-за интенсивности движения — водителей просят быть внимательными при движении и обращать внимание на предупреждающие знаки. Главный инженер АО «СПЕЦСУ» отметил, что компания основательно подготовилась к работам — закуплено 150 тысяч тонн щебня и 6 тысяч тонн битума. К парку техники добавились четыре самосвала, два катка, топливозаправщик и экскаватор. В данный момент в компании продолжается набор специалистов различных строительных специальностей — сварщиков, водителей, электриков, монтажников. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметили, что ремонт дорог по нацпроекту начался и на других объектах. Сейчас подрядчики работают на участке трассы Раздольное–Хасан и на нескольких улицах Артема. Полномасштабный ремонт на объектах «БКД» начнется ближе к середине апреля. Стоит отметить, что за четыре года работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Приморье капитально отремонтировано почти 400 километров дорог. В 2021 году рабочие хотят отремонтировать 98,1 километра — это, по словам дорожников, на 13 километров больше, чем в предыдущем. primorsky.ru

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