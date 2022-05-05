Губернаторский канун Первомая

Но главным событием дня стала встреча губернатора с жителями Артёмовского городского округа.
После двухлетнего перерыва на ковидные запреты вновь появилась возможность для прямого разговора власти с людьми. Олег Кожемяко не преминул воспользоваться ею и провёл свою первую после ослабления санитарных ограничений встречу с жителями Артёма.
Долгожданный диалог
Зал городского Дворца культуры угольщиков к началу встречи с губернатором был практически полон, но люди спешили попасть в него и уже после начала. Олег Кожемяко, говоря о вынужденном перерыве, отметил, что и в режиме противоэпидемических ограничений работа по социально-экономическому развитию городского округа не останавливалась. Более того, за два прошедших года удалось многое сделать. Впрочем, и нерешённых задач ещё хватает.
— Мы знаем болевые точки и по ним везде идёт работа, — подчеркнул, обращаясь к артёмовцам, глава региона. — В первую очередь это устойчивое обеспечение электроснабжением самого Артёма и ближайших населённых пунктов, входящих в городской округ.
Глава края особо отметил, что программу, реализация которой была намечена на пять лет, поручено выполнить за три года.
— И сегодня уже запущены две большие подстанции — «Луговая» и «Ульяновская». Ситуация с энергоснабжением Артёмовского городского округа сложная, особенно обострялась она в зимний период, требуя поступательного и планомерного решения. Была принята программа по улучшению энергоснабжения территории, особенно частного сектора. В обсуждении плана принимали участие и жители Артёма. Новая подстанция «Луговая» позволит уже сейчас не только снять ряд текущих проблем, но и иметь горизонты планирования по строящимся домам, — подчеркнул губернатор.
Говоря о том, что власти знают болевые точки муниципального хозяйства, Олег Кожемяко не лукавил. Встреча с артёмовцами началась в шесть вечера, а до этого весь день губернатор колесил по территории городского округа, побывал на стройках, на объектах энергоснабжения, в социальных учреждениях.
«Скорой помощи» в помощь
На станцию скорой медицинской помощи Олег Кожемяко приехал поздравить коллектив с их профессиональным праздником и поинтересоваться проблемами медработников. Губернатор заверил коллектив, что создание комфортных условий для работы врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, водителей, всех специалистов здравоохранения — один из ключевых приоритетов для краевой власти.
— Помимо различных мер поддержки работников здравоохранения края каждый год мы пополняем автопарк станций скорой помощи современными автомобилями. Только за прошлый год мы передали в медицинские учреждения более семидесяти автомобилей, четыре из них пополнили автопарк вашей станции. И мы продолжим заботиться о вас, пока вы заботитесь о здоровье приморцев, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Дороги в будущее
Один из долгожданных объектов транспортной инфраструктуры Артёма — возводимый в центре города мост в районе улицы Кирова. Губернатору показали, что на уложенных железобетонных балках идёт обвязка арматуры, и до 15 мая здесь планируют уложить остальные конструкции.
Олег Кожемяко напомнил, что Артём для края — важный транспортный узел.
— Нам предстоит вместе с городскими властями сделать дороги здесь максимально комфортными и безопасными, — подчеркнул он.
В ответ глава Артёма Вячеслав Квон заметил, что жители города очень ждут новый мост, его открытие станет настоящим праздником. Поэтому решено приурочить это приятное событие ко Дню города, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Кроме того, вместе с возведением моста подрядчики приступают к реконструкции путепровода в районе АртёмГРЭС, сейчас здесь сооружают временный объезд.
Среда обитания
Из значимых общественных пространств города губернатор посетил парк «Артёмка», который благоустраивают в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Основные работы по обустройству парка строители выполнили в прошлом году: подрядчики сделали пешеходные дорожки, освещение, установили современные скамейки, построили туалет, проложили систему водоотвода, оформили входную группу. Сейчас здесь монтируют ограждение, затем предстоит заняться крышами амфитеатра и библиотеки.
Олег Кожемяко отметил высокое качество благоустройства парка и рекомендовал городским властям уделить особое внимание озеленению территории.
— Парк красивый, добротный, уже сейчас собирает посетителей всех возрастов. Есть возможность создать здесь уникальную зелёную зону, для этого нужно привлечь профессионалов, которые смогут правильно подобрать растения, деревья, которые со временем ещё больше украсят это общественное пространство, — подчеркнул глава Приморья.
Как объяснили специалисты городской администрации, озеленение территории парка предусмотрено вторым этапом реконструкции. Намечено высадить более двух тысяч кустарников, это будут кизильник, гортензия, спирея, бересклет. Сейчас готовят грунт и саженцы. Позже в парке высадят хвойные деревья, рябину и клёны.
Олег Кожемяко отметил, что работы по благоустройству парков, скверов и придомовых территорий сейчас разворачиваются во всех муниципалитетах Приморского края. А у людей есть возможность самим выбрать новые объекты, которые приведут в порядок через год, в 2023‑м. Поможет в этом процедура народного голосования, которая продлится до 30 мая на платформе 25.gorodsreda.ru.
— Нацпроект «Жильё и городская среда» позволит воплотить лучшие проекты в жизнь. В прошлом году приморцы выбрали несколько десятков скверов и парков в крае для благоустройства. И уже к этой осени они «засияют новыми красками», — уверен губернатор.
Крыша дома своего
Расселение жителей из ветхого и аварийного жилья — ещё один из проблемных вопросов. Губернатор Приморья побывал на строительной площадке жилого комплекса из двух крупнопанельных домов, в котором для переселенцев из бараков выделяют 64 квартиры. Сейчас в новостройках уже идут отделочные работы, готовятся благоустраивать придомовую территорию.
Олег Кожемяко отметил, что два года назад на этом месте был «очаг напряжённости», связанный с аварийным жильём, а сегодня — современные здания.
— Это хороший пример взаимодействия мэрии Артёма, застройщика, завода ЖБИ-3, Корпорации развития Приморского края, когда застройщику выделяют землю под возведение жилья, а он при этом обязуется расселить аварийные дома, расположенные на территории строительства. Дома построены в кратчайшие сроки. Благодаря такой эффективной совместной работе вопрос расселения аварийных бараков решён, люди получат благоустроенные квартиры, — отметил губернатор.
Счастливое детство
Побывал он и в только что построенном по национальному проекту «Демография» детском саде «Звёздочка». Здесь смонтировано всё необходимое оборудование, расставлена мебель и даже разложены игрушки для ребят. Подрядчику осталось лишь завершить работы на двенадцати прогулочных площадках и в отдельной спортивной зоне детского сада.
После такой основательной подготовки главе края было проще общаться с людьми, отвечать на их вопросы. А у артёмовцев нашлось, о чём спросить губернатора. В частности, они интересовались, когда в городском округе появится газ, как решаются проблемы энергообеспечения и будут ли строить новую ТЭЦ, когда возьмутся за мост на улице Фрунзе и за очистные сооружения в посёлке Кневичи… Волновали местных жителей вопросы благоустройства улиц, ремонта дорог, установки освещения, автобусного сообщения как по Артёму, так и с Владивостоком.
По поводу дорог Олег Кожемяко заметил, что только в этом году Артёму выделили 900 миллионов рублей.
— Работы по краевым и муниципальным дорогам будут выполнены, — подчеркнул глава Приморья.
Всем миром
Садоводы из урочища Кипарисово обратились с просьбой помочь в оформлении прав на участки и даже изъявили готовность принять у себя беженцев и вынужденных переселенцев с Украины. Готовность поддержать наших соплеменников нашла у главы края одобрение.
Завершил губернатор разговор с жителями Артёмовского городского округа заверением, что подобные встречи вновь возвращаются в повестку дня работы правительства Приморского края и впредь станут регулярными.