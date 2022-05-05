Губернаторский канун Первомая

После такой основательной подготовки главе края было проще общаться с людьми, отвечать на их вопросы. А у артёмовцев нашлось, о чём спросить губернатора. В частности, они интересовались, когда в городском округе появится газ, как решаются проблемы энергообеспечения и будут ли строить новую ТЭЦ, когда возьмутся за мост на улице Фрунзе и за очистные сооружения в посёлке Кневичи… Волновали местных жителей вопросы благоустройства улиц, ремонта дорог, установки освещения, автобусного сообщения как по Артёму, так и с Владивостоком.