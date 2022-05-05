Приморские рисоводы наращивают площади под посевы риса

В Приморье засеяли рисом уже свыше 2,5 тысяч гектаров полей. Это 37% от запланированных под эту культуру площадей, и в два раза больше уровня прошлого года.

Как сообщили в региональном Минсельхозе, в этом году намечено посеять рис на полях, общей площадью почти в 7 тыс. гектаров. Рис сейчас сеют в Хорольском, Анучинском муниципальных округах, Спасске-Дальнем. На сегодня больше всего посеяли в Хорольском районе — 1 200 гектаров. Для расширения посевных площадей рисоводы проводят ремонтные работы и готовят инженерные сооружения на рисовых мелиоративных системах. Кстати, по данным Росстата, которые публикует Sfera.fm, в России по сравнению с прошлым годом увеличились объёмы производства гречки — почти на 36% и тем самым производство по итогам марта составило 57 тыс. тонн, производство риса — на 50% (более 59 тыс. тонн). Стоит отметить, что перед аграриями стоит задача нарастить объёмы выпуска собственной продукции, чтобы снизить продовольственную зависимость от импорта. Ранее сообщалось, что в этом году сельхозпроизводители намерены увеличить посевную и перейти рубеж в 500 тысяч гектаров. Для них предусмотрены региональные меры поддержки — субсидия на покупку семян, приобретение техники в лизинг, возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ.

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