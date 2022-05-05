Великолепный четвертак: 25 дворов одновременно ремонтируют во Владивостоке

В столице Дальнего Востока активнее идут работы по ремонту дворов. Новые детские и спортивные площадки, асфальтирование — видов ремонта по-прежнему три. Однако, по словам специалистов управления содержания жилищного фонда, самой большой популярностью у горожан по-прежнему пользуется благоустройство придомовых дорог.

Сейчас по заказу мэрии Владивостока ремонтируют дворы на Лермонтова, 79/2, 79а, 97, 99, Океанском проспекте, 133, Юмашева, 18, 18б, 22а, Волкова, 3, Гамарника, 23, Овчинникова, 8, 10 и по другим адресам. Всего в этом году во Владивостоке есть план привести в порядок 151 территорию вблизи многоквартирных домов: 17 дворов сделают по краевой программе ремонта и ещё 134 — в рамках новой федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока». Комбинация двух программ ускорит создание комфортной среды в городах и районах города. — Программа по ремонту дворов — это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию. За последние годы её реализации во Владивостоке удалось отремонтировать шестую часть всех дворов. Уверен, что через несколько лет жители каждого дома получат комфортный двор, — подчеркнул глава Владивостока Константин Шестаков. Отметим, что 25 апреля во Владивостоке начали принимать заявки на ремонт дворов в 2023 году.

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