Вот это Nobel

— Во-первых, я не совсем комментатор, который этот вопрос будет комментировать, а во-вторых, инспекция разрешила в тот же день кучу работ по укреплению котлована и другие работы делать. Так что там всё абсолютно законно, в постановлении с инспекцией. Они просто остановили стройку, когда шли работы по укреплению котлована. А так делать нельзя — это может повлечь неблагоприятные последствия. Когда это им показали — они дальше разрешили, — попытался развеять сомнения по поводу законности стройки Владимир Исаков.