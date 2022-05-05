Вот это Nobel

Точечная «депутатская» застройка в центре столицы Дальнего Востока продолжает процветать, несмотря на то, что с ней пытаются бороться власти всех уровней — от муниципального до федерального, а также обычные люди, которым порой мешает помпезное соседство.
ЖК NOBEL, строительство которого развёрнуто в историческом центре Владивостока и уже наделало немало шума, наводит на мысль, что законотворцы региона могут оказаться «по ту сторону» борьбы за нормальный облик города. Но обо всём по порядку.
Без уважения к прошлому, с деньгами в будущее
В самом сердце Владивостока, между улицей Пушкинской и проспектом Красоты, начали строить очередной многоквартирный дом премиум-класса. Участок, огороженный синим забором, на котором уже вовсю работает техника, совсем небольшой — согласно выписке из ЕГРН он всего 38 соток +/- 22 кв. м.
По информации в паспорте объекта, стройку завершат к сентябрю 2023 года. Но не исключено, что сроки могут быть сдвинуты из-за отношения строительной компании ООО «СЗ «Салют» к живущим рядом людям.
Неделю назад соседи стройплощадки из дома на Володарского, 35 смогли официально добиться приостановки возведения ЖК NOBEL. Дело в том, что гражданам мешает не только шум и запах выхлопных газов от многотонной техники. У них есть опасения, что дом 1887 года постройки, имеющий статус краевого объекта культурного наследия, может разрушиться. От постоянных вибраций здание дало в нескольких местах трещину.
Это и послужило поводом привлечь инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края, которая в апреле выдала предписание. Судя по всему в нём идет речь про приостановление строительства до устранения всех нарушений. После этого инспекция выдаст письменное разрешение на возобновление строительства элитного дома. Как рассказали в инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, предписание в действительности существует и уже направлено жильцам дома, а представителям СМИ оно доступно только по письменному запросу.
Но судя по тому, что мы увидели 25 и 26 апреля на улице Володарского продолжаются строительные работы — со стройплощадки грузовики всё так же вывозили скальник, а многочисленные рабочие занимались своими обязанностями. Иными словами — возведение ЖК NOBEL идёт полным ходом.
Слуги народа плюют на народ?
Так кто же стоит за стройкой VIP-дома? Согласно данным СПАРК-Интерфакс, у компании-застройщика ООО «СЗ «САЛЮТ» три учредителя.
Начнем с некоего Николая Иванова, который является владельцем 30% данной организации. В его «послужном» списке бенефициара есть ещё и известные ООО «Геометрия фитнеса Кловер», «Геометрия фитнеса», а также ООО «МАРТИ», которое занимается оптовой торговлей алкогольными напитками (совладельцем «Марти» также является депутат Заксобрания Приморского края Владимир Исаков) и ряд других строительных фирм.
Далее — интереснее. Еще 30% принадлежат уже упомянутому партнеру по бизнесу — парламентарию Владимиру Исакову. И оставшиеся 40% находятся у другого слуги народа — Александра Кирилюка, который также является владельцем нескольких компаний, занимающихся производством товарного бетона, изделий из него, а также оптовой продажей лесоматериалов, стройматериалов и санитарно-технического оборудования.
По мнению редакции, вполне вероятно, что владелец 40% ООО «СЗ «САЛЮТ» использует свои фирмы, а именно ООО «Еврострой», ООО «Стройгеология», а также ООО «ТД Европром», зарегистрированное в Магаданской области и ООО «ТК Европром» в Хабаровском крае для обеспечения бетоном и стройматериалами VIP-стройки на улице Володарского.
Как мы видим, в когорте ООО «СЗ «САЛЮТ» есть два депутата Законодательного собрания Приморского края, которые прошли в 2021 году тернистый путь к креслам депутатов. Но зачем им мандаты, если у них дела в бизнесе складываются довольно неплохо?
Один из народных избранников всё же дал комментарий по поводу продолжающейся стройки, хотя в начале разговора заявил, что он не особо-то в этом вопросе компетентен.
— Во-первых, я не совсем комментатор, который этот вопрос будет комментировать, а во-вторых, инспекция разрешила в тот же день кучу работ по укреплению котлована и другие работы делать. Так что там всё абсолютно законно, в постановлении с инспекцией. Они просто остановили стройку, когда шли работы по укреплению котлована. А так делать нельзя — это может повлечь неблагоприятные последствия. Когда это им показали — они дальше разрешили, — попытался развеять сомнения по поводу законности стройки Владимир Исаков.
На заборе тоже написано
Между тем в редакцию «Золотого Рога» обратились жильцы дома на Володарского, 35. Согласно данным независимой экспертизы, которая проведена по их заказу НП «Независимая лаборатория строительной экспертизы и сертификации» от 12 апреля 2022 года № 026/2-22, не всё так гладко у застройщиков элитного комплекса.
— Имеется прямая причинно-следственная связь между образованием трещин в несущих стенах жилого дома по адресу ул. Володарского, дом 35 и проведением строительных работ на строительной площадке, непосредственно прилегающей к обследуемому жилому дому, — говорится в заключении.
Также Павел Милкин, живущий в историческом доме, рассказал об имеющемся у него письме из прокуратуры Владивостока.
— Строительство жилого комплекса будет осуществляться на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010015:1207 площадью 3 800 кв. м, который расположен в территориальной зоне исторической застройки (ОД 12). В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы г. Владивостока от 07.04.2010 № 462, к видам разрешённого использования указанного земельного участка относится, в том числе, среднеэтажная жилая застройка. В настоящее время застройщик приступил к работам по возведению объекта (производятся работы по выемке грунта под фундамент, установке подпорных стен), — говорится в информации надзорного ведомства.
При этом сообщается, что в ходе проведённой прокуратурой Ленинского района Владивостока проверки с выходом на место установлено, что застройщиком при осуществлении своей деятельности незаконно используется часть территории ряда земельных участков, находящихся в частной собственности, а также часть земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Директору ООО «Специализированный застройщик «Салют» внесено представление об устранении нарушений закона, и вдобавок его вызвали «на ковёр» в прокуратуру.
СПРАВКА «ЗР»:
Приказом инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 11 апреля 2022 года № 145 дом на улице Володарского, 35 во Владивостоке включён в перечень выявленных объектов культурного наследия как «Дом вице-адмирала Н. Р. Греве, командира Владивостокского порта в 1904–1907 годах».