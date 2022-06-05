В Приморье за каждым пациентом закрепят свою медсестру

В Приморье за каждым пациентом закрепят свою медсестру
В Приморье за каждым пациентом закрепят свою медсестру
5 июня, 09:55ОбществоФото: 1MI
Восемнадцать стационаров Приморья примут участие в проекте «Универсальная медсестра». Подробности о пилотных тандемах медперсонала с врачами рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.

В пресс-службе минздрава Приморского края рассказали — проект «Универсальная медсестра» подразумевает оказание медпомощи врачом на пару с медсестрой. Такой тандем будет вести больного от поступления до выписки.

Пока проект внедряют в медучреждениях Приморья в пилотном режиме. Среди участниц — медсёстры хирургических и терапевтических отделений больниц, кроме того, одной поликлиники. В пробном варианте проект запустился в марте — врачи Краевой клинической больницы № 1 уже оценили пользу от работы нового типа.

По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, пока медсёстры делятся на процедурных, палатных, постовых. За каждой специализацией закреплена только часть работы. В итоге лечащий врач не всегда оперативно получает необходимую информацию о состоянии пациента.

Проект «Универсальная медсестра» предполагает, что одна медработница, прикреплённая к пациенту, будет выполнять перевязки, инъекции, процедуры и прочее. Это позволит ей владеть полной картиной и передавать врачу свежую информацию.

Кроме того, «Универсальная медсестра» повышает ответственность медработников за выздоровление пациента и делает специалистов взаимозаменяемыми.

Сюжеты:
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