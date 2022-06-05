В Приморье за каждым пациентом закрепят свою медсестру

В пресс-службе минздрава Приморского края рассказали — проект «Универсальная медсестра» подразумевает оказание медпомощи врачом на пару с медсестрой. Такой тандем будет вести больного от поступления до выписки.
Пока проект внедряют в медучреждениях Приморья в пилотном режиме. Среди участниц — медсёстры хирургических и терапевтических отделений больниц, кроме того, одной поликлиники. В пробном варианте проект запустился в марте — врачи Краевой клинической больницы № 1 уже оценили пользу от работы нового типа.
По словам министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, пока медсёстры делятся на процедурных, палатных, постовых. За каждой специализацией закреплена только часть работы. В итоге лечащий врач не всегда оперативно получает необходимую информацию о состоянии пациента.
Проект «Универсальная медсестра» предполагает, что одна медработница, прикреплённая к пациенту, будет выполнять перевязки, инъекции, процедуры и прочее. Это позволит ей владеть полной картиной и передавать врачу свежую информацию.
Кроме того, «Универсальная медсестра» повышает ответственность медработников за выздоровление пациента и делает специалистов взаимозаменяемыми.