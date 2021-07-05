В Приморье объявили штормовое предупреждение

Сильный дождь и подъём воды в реках ожидается в отдельных районах края, 5 июля. В этой связи Примгидромет объявил штормовое предупреждение на территории региона.

«Утром и днём 5 июля в Приморском крае дожди, местами ливни с грозами (с количеством 15-45 миллиметров за 12 часов и менее). В отдельных районах очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов и менее», — сообщают синоптики. Температура воздуха в крае от +15 до +27 градусов. Как отметили в приморском МЧС, дожди и ливни с грозами, количеством до 50 миллиметров, ожидаются в Лесозаводском, Дальнереченском, Спасском, Дальнегорском городских округах, Дальнереченском, Кировском, Спасском, Яковлевском, Ольгинском, Кавалеровском, Пожарском, Красноармейском муниципальных районах, а также Чугуевском и Тернейском муниципальных округах. Вода в реках может подняться на 0,2-0,6 метра, возможны локальные паводки на реках восточных районов Приморья: Киевке, Лазовке и Чёрной в Лазовском районе и Рудной в Дальнегорском городском округе. Выхода река из берегов и обширных подтоплений не ожидается. В этой связи, жителям Приморского края рекомендовано воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, а также исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты на период предупреждения. Отдыхающим на побережье необходимо переместиться в безопасные районы. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на морскую акваторию. Во Владивостоке облачно с прояснением. Ветер северо-западный умеренный, вечером юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха от +23 до +25 градусов.

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