Глава Владивостока встретился с жителями Советского района и ответил на их вопросы

— В этом году мы приняли решение большую часть сил и средств направить на восстановление теплосетей, потому что иначе последствия устранить будет крайне сложно. Действительно, за последние годы этому направлению не уделялось достаточного внимания, поэтому в конце прошлого года многие дома из-за аварий на сетях остались без тепла. Многие жители негодуют — перерыты улицы, где-то нет воды. Но у нас нет другого времени, чтобы приводить в порядок теплосети, кроме летнего периода. Эту проблему невозможно решить без глобальной реконструкции теплосетей, — рассказал глава города.