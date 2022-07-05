Глава Владивостока встретился с жителями Советского района и ответил на их вопросы

Мэр рассказал пришедшим на встречу горожанам о работе администрации дальневосточной столицы за 2021 год, а также выслушал их вопросы и просьбы, касающиеся разных социальных сфер.
На встрече присутствовали заместители главы администрации, курирующие социальные направления, и спе- циалисты профильных управлений — они принимали обращения граждан и дополняли ответы градоначальника по специфике своей работы.
Жители района могли задать главе города любые интересующие их вопросы. Возможностью поговорить напрямую воспользовались без малого два десятка человек.
В первую очередь Константин Шестаков рассказал о том, какую работу провела мэрия в течение года, и каким направлениям сегодня уделяется особое внимание.
— В этом году мы приняли решение большую часть сил и средств направить на восстановление теплосетей, потому что иначе последствия устранить будет крайне сложно. Действительно, за последние годы этому направлению не уделялось достаточного внимания, поэтому в конце прошлого года многие дома из-за аварий на сетях остались без тепла. Многие жители негодуют — перерыты улицы, где-то нет воды. Но у нас нет другого времени, чтобы приводить в порядок теплосети, кроме летнего периода. Эту проблему невозможно решить без глобальной реконструкции теплосетей, — рассказал глава города.
Кроме восстановления километров теплотрасс, в этом году запланированы проекты по закупке и введению в эксплуатацию нового общественного транспорта, ремонту кровель и фасадов школ. Глава Владивостока отметил, что в первую очередь силы и средства направляются на решение самых острых проблем.
— Делать косметический ремонт в школе, в которой протекает крыша, — это нецелесообразно. На ремонты школ и детских садов в прошлом году выделено 100 млн рублей. На этот год уже запланировано ремонтов на 290 млн рублей. Рост финансирования налицо, но его недостаточно — проблемы копились годами. Весь объём работ превышает 1 млрд рублей. Поэтому мы готовим заявку на федеральный конкурс, добиваемся выделения средств на капитальный ремонт 25 школ. А пока принцип распределения средств такой: выполняем решения судов и надзорных органов, крупные суммы направляем на крыши, утепление фасадов и систем отопления, — уточнил Константин Шестаков.
В этом году особое внимание администрация Владивостока уделяет и благоустройству городских территорий. Глава города призвал людей активнее участвовать в жизни столицы ДФО и следить за тем, какие мероприятия по благоустройству пройдут в дальнейшем.
— Голосованием жителей, в котором приняли участие порядка 50 тысяч человек, определены задачи будущего года: парк отдыха в Снеговой Пади, сопка Орлиное гнездо, территория у озера на улице Сафонова. В Советском районе продолжаем благоустраивать две набережные — на Второй Речке и Татарской. До этого на улице Русской (в районе Депутатской аллеи) также был обустроен сквер. Ещё одну территорию делаем на Русской, 46 — сквер с китёнком, — добавил мэр.
Один из участников обсуждения поинтересовался о намерениях администрации Владивостока по дальнейшей эксплуатации Рудневского моста. Константин Шестаков ответил, что в планах построить другой мост, который заменит этот объект.
— Проект планировки территории утвержден. Сейчас идёт разработка проектно-сметной документации. К ноябрю специалисты закончат проектирование и направят на госэкспертизу. Мы понимаем, что строительство моста муниципальный бюджет просто не потянет, поэтому будем активно искать финансирование, обращаться за субсидиями, — ответил глава города.
В прошлом номере мы писали, что глава Владивостока 23 июня отчитался перед общественностью о проделанной администрацией города в 2021 году работе. В своём выступлении Константин Шестаков особенно выделил проблемные сферы, по которым идёт глобальная работа. Это благоустройство, дороги, транспорт, отопление и образование.