Кабмин направит 727 млн рублей на ремонт во Владивостоке

Кабмин направит 727 млн рублей на ремонт во Владивостоке
Кабмин направит 727 млн рублей на ремонт во Владивостоке
Сегодня, 11:02ОбществоФото: http://kremlin.ru/Михаил Мишустин
Правительство РФ направит 1,184 млрд рублей Приморскому и Хабаровскому краям на развитие инфраструктуры в крупных городах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Полученные деньги пойдут на ремонт дорог и благоустройство парковых зон столицы Дальнего Востока, а также на ремонт крыш и фасадов зданий. Часть средств из 727 млн рублей, которые выделены Приморью, будут потрачены на создание велосипедных и беговых дорожек и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский. Также будет закуплена коммунальная техника.

В Комсомольске-на-Амуре на 457 млн рублей обустроят дворы многоквартирных домов.

Хабаровский край Михаил Мишустин посетил 28 июля. Премьер-министр осмотрел авиационный и судостроительный заводы края. Провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края. За время своей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа с 26 по 29 июля Михаил Мишустин успел побывать еще в Иркутской и Сахалинской областях, провести несколько совещаний и встретиться с главами регионов.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокремонтблагоустройствоПриморьеМихаил МишустинКомсомольск-на-Амурефинансирование
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