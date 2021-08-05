Кабмин направит 727 млн рублей на ремонт во Владивостоке

Полученные деньги пойдут на ремонт дорог и благоустройство парковых зон столицы Дальнего Востока, а также на ремонт крыш и фасадов зданий. Часть средств из 727 млн рублей, которые выделены Приморью, будут потрачены на создание велосипедных и беговых дорожек и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский. Также будет закуплена коммунальная техника.
В Комсомольске-на-Амуре на 457 млн рублей обустроят дворы многоквартирных домов.
Хабаровский край Михаил Мишустин посетил 28 июля. Премьер-министр осмотрел авиационный и судостроительный заводы края. Провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края. За время своей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа с 26 по 29 июля Михаил Мишустин успел побывать еще в Иркутской и Сахалинской областях, провести несколько совещаний и встретиться с главами регионов.