Кабмин направит 727 млн рублей на ремонт во Владивостоке

Хабаровский край Михаил Мишустин посетил 28 июля. Премьер-министр осмотрел авиационный и судостроительный заводы края. Провел рабочую встречу с губернатором Хабаровского края. За время своей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа с 26 по 29 июля Михаил Мишустин успел побывать еще в Иркутской и Сахалинской областях, провести несколько совещаний и встретиться с главами регионов.