Поддержать огонь: Как выживают НКО Приморья в эпоху COVID-19

Пандемия коронавируса, второй год оказывающая серьёзное влияние на многие сферы жизни людей во всём мире, внесла коррективы и в деятельность некоммерческих организаций Приморья. Собеседники «Золотого Рога» — руководители известных НКО — согласились проанализировать опыт работы в непростых условиях минувших лет.

Переносить или отменять Начиная с 2017 года, когда в России стали проводиться конкурсы президентских грантов, проектная активность приморских НКО стала заметно расти. Конечно, общественные и некоммерческие организации и ранее вели свою нужную и полезную деятельность, но именно гранты стали важным организующим стимулом для многих социально направленных инициатив. Главным условием при этом был и остаётся проектный формат — когда у любого начинания есть заранее оговоренные сроки, планы по охвату аудитории, желаемый социальный эффект и измеримые показатели, которыми грантополучатели отчитываются. К 2020 году, когда грянула пандемия, некоммерческие организации Приморья уже показывали наилучший результат в Дальневосточном федеральном округе по числу победителей и общему размеру выигранных президентских грантов: в двух конкурсах 2019 года победили 45 проектов, оцененные в общей сложности более чем в 57 миллионов рублей. Конечно, некоторые из этих проектов были рассчитаны и на 2020 год, когда были введены ограничения для массовых мероприятий. —Нам пришлось переносить сроки самого крупного проекта по созданию дальневосточной сети ресурсных центров. Проект, первоначально рассчитанный до конца 2020 года, растянулся на 2021, и в итоге мы отчитались по нему 30 июня, — рассказывает директор АНО ДПО «Развитие» Светлана Баженова. — Очень многие НКО были вынуждены сдвигать свои планы, благо, Фонд президентских грантов отнёсся к объективным трудностям с пониманием. Не было ясности в отношении охвата аудитории — можно ли проводить мероприятия хотя бы для 50 человек со всеми мерами предосторожности, или лучше вообще их не проводить, делать выездными, отменять или переносить. Могу сказать, что у нас всё получилось — и никто из участников наших выездных семинаров не заболел. Ресурсные центры, о которых идёт речь, — это созданные на базе действующих НКО очаги проектной культуры, в которых каждая молодая общественная организация или просто неравнодушные люди, желающие сделать жизнь вокруг лучше, могут найти поддержку, компетентный совет и квалифицированную помощь в формировании социальных проектов и грантовых заявок. АНО ДПО «Развитие» наряду с фондом «Энергия участия» занимается консультированием и обучением НКО в Приморье уже несколько лет — и весьма успешно. Накопленный опыт Светлана Баженова внедряет в других регионах ДФО и в приморских муниципалитетах: очередной проект АНО ДПО «Развитие», получивший субсидию от правительства Приморского края, реализовался в создании трёх межмуниципальных ресурсных центров — теперь они есть в Партизанске, Находке и Артёме. И это не предел — по мнению директора «Развития», отдалённые территории нуждаются в подобных организациях не меньше. — Нужно, чтобы кто-то поддерживал огонь в людях, должны быть точки притяжения. В Приморье, как и в других регионах, активность НКО на малых и удалённых территориях гораздо ниже, чем в крупных городах, они мало участвуют в грантовых конкурсах и мало выигрывают. При этом политика Фонда президентских грантов — вовлекать как можно больше новых участников, и нам хотелось бы пробудить инициативы в глубинке Приморья. Сейчас мы говорим о создании ещё трёх ресурсных центров в муниципалитетах, на этот раз при краевой поддержке, — рассказывает Светлана Баженова. Прямая благотворительность В период пандемии изменился и характер деятельности многих НКО, которым пришлось временно отодвинуть собственные проекты, чтобы заняться прямой благотворительной помощью инвалидам и пенсионерам, запертым в самоизоляции. Начиная с марта 2020 года через авторитетные некоммерческие и общественные организации стали распределяться продуктовые и лекарственные наборы, средства индивидуальной защиты для врачей, компьютерная техника и мебель — словом, всё, чем были готовы делиться с людьми благотворители разного ранга и масштаба. Светлана Баженова вспоминает, что однажды пришлось даже распределять поросят — помощь живыми подарками в пандемию оказали жителям сельской местности. — Ресурсные центры в муниципалитетах стали нашей опорой в партнёрстве с соцзащитой. Через нас прошло огромное количество гуманитарной помощи. Мы и сами собирали её, устраивая акции в супермаркетах, и принимали от известных фондов — например, фонда Тимченко. Владивостокский морской торговый порт доверил нам 100 тысяч рублей на закупку продуктов для пенсионеров, находящихся на самоизоляции. Мы справились со всеми запросами — и в конце 2020 года подвели итоги такой непривычной для нас активности: поблагодарили самых активных волонтёров, вручили им благодарности. Теперь у нас есть опыт прямой благотворительности, и в случае необходимости, мы можем его применять вновь. Хотя на постоянной основе продолжать не планируем, — заключила Светлана Баженова. Специальные проекты В середине 2020 года Фонд президентских грантов объявил дополнительный, третий конкурс — для проектов, направленных на повышение качества жизни людей в период пандемии. Приморские НКО не оплошали — и представили 36 проектов, 12 из которых выиграли гранты. Среди них оказалась известная владивостокцам «Прогулка с врачом», мероприятия для многодетных семей с раздачей продуктовых наборов, кризисный центр помощи одиноким матерям, а также общекраевой проект Лиги ходьбы «Женьшень» «Корень жизни». — Мы поставили задачу охватить разные районы Приморья, ориентируясь на людей старше 55 лет. При этом устраивали не только благотворительные походы для небольших групп, но и обучение онлайн — учили пенсионеров пользоваться интернетом, гаджетами, простыми программами. Всё это помогает повысить качество жизни, обмениваясь впечатлениями о походах и красивых местах, люди меньше страдают от одиночества и депрессии, — говорит председатель Лиги ходьбы «Женьшень» Владимир Меновщиков. Организацией походов по северным районам занималась его заместитель Елена Оленина. Стоит отметить, что Лига ходьбы «Женьшень» — одна из общественных организаций, чьи планы наиболее сильно пострадали от пандемии. Предполагалось, что в июле 2020 года во Владивостоке пройдёт пятая Азиатская Олимпиада по ходьбе и другим популярным видам спорта. Это международное мероприятие, которое проводится в разных странах поочерёдно раз в два года и носит неофициальное название «Азианпиада». Принимать любителей ходьбы из стран Азии — честь для приморских общественников, и эти планы пришлось перенести сначала на 2021 год, а теперь, в связи с сохранением закрытых для туристов границ, — на 2022-й. — Но мы всё же надеемся, что это большое мероприятие получится, а пока ориентируемся на работу по Приморью, — говорит Владимир Меновщиков. В специальном конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года победил также приморский фонд «Забота», работающий на территории Находки, Ливадии и посёлка Южно-Морской. Активность фонда в основном заключается в попечении малоимущих сельских жителей. Победивший проект был направлен на обучение селян работе с порталом «Госуслуги», возможностям социальных сетей, оформлению социальных пособий и жизненно важных документов. Для 48 человек были организованы мероприятия и лекции с представителями социальных служб и банков. Помимо всего этого оказывалась и прямая благотворительная помощь горячими обедами и продуктами. Ещё об одном проекте, возникшем на волне борьбы с коронавирусной инфекцией и её губительными последствиями, «Золотой Рог» рассказывал ранее. Это реабилитационный курс для граждан старше 45 лет, разработанный приморским краевым общественным учреждением «Институт вертеброневрологии и мануальной медицины». Институт выиграл грант в размере 1,8 миллиона рублей во втором конкурсе 2021 года. Данный проект является продолжением и дальнейшим развитием проекта «Свободное дыхание», реализуемого при поддержке и субсидии администрации Приморского края. Для людей, переболевших COVID-19, бесплатно проводят сеансы массажа, мануальной терапии, консультации психолога и занятия дыхательной гимнастикой. Авторы проекта уверены: эффективная медицинская реабилитация и профилактика имеют решающее значение для восстановления здоровья послековидных пациентов. Очевидно, что приморские НКО сумели быстро сориентироваться в меняющихся реалиях и с честью выдерживают испытание общепланетарного масштаба, ежедневно подтверждая благородство своих устремлений. Александр ДЕДОВ

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter