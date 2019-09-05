Cкандальная компания хочет заработать на острове Русском

Cкандальная компания хочет заработать на острове Русском

5 сентября 2019, 09:22
Общество
Первый резидент владивостокского САР готов потратиться на новую штаб-квартиру

Первый резидент владивостокского САР готов потратиться на новую штаб-квартиру

Первый резидент специального административного района (САР) во Владивостоке, столкнувшись с проблемой дефицита инфраструктуры на острове Русский, решил подзаработать на его развитии. Или прислушался к «пожеланиям» чиновников, напрягающим бизнес осваивать остров.

Международная компания «Финвижн Холдингс» (мажоритарий банка «Восточный») Артема АВЕТИСЯНА обещает инвестировать в строительство IT-парка в на острове Русский до 1 млрд рублей. Соответствующее соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» резидент САР подписал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В IT-парке площадью до 10 тыс. кв. м будут расположены офисные помещения, переговорные, коворкинг-зона и т.д

«Регистрируя свою компанию на острове Русский, мы столкнулись с рядом проблем, связанных с поиском офиса для компании и юридического адреса. Поэтому и задумались о строительстве IT-парка, который позволит существенно облегчить жизнь другим компаниям, заходящим на территорию острова», – сообщил директор МК «Финвижн Холдингс» Юрий ГУСЕВ.

«Финвижн холдингс» известна своим спором с Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok). Evison владеет 41,6262% акций «Восточного». Ранее Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный», спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу «Финвижн холдингс».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

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