Cкандальная компания хочет заработать на острове Русском

«Регистрируя свою компанию на острове Русский, мы столкнулись с рядом проблем, связанных с поиском офиса для компании и юридического адреса. Поэтому и задумались о строительстве IT-парка, который позволит существенно облегчить жизнь другим компаниям, заходящим на территорию острова», – сообщил директор МК «Финвижн Холдингс» Юрий ГУСЕВ.