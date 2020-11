На острове Русский можно бесплатно сдать тест на ВИЧ

Очередей не наблюдается

Очередей не наблюдается На острове Русский во время Восточного экономического форума (ВЭФ) развернут мобильная лаборатория (на фото), в которой любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и СПИД и получить консультацию. Документы предъявлять не нужно: тестирование анонимно. Результат готов через 15 минут. Возможность провериться на ВИЧ предоставляется в рамках Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019". Согласно данным отчета Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, в 2018 году от ВИЧ в стране умерли более 20 тыс. человек. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%. Отмечается, что большинство умерших от заболевания за последний год - это люди в возрасте от 25 до 55 лет. Пик смертности от ВИЧ как среди мужчин, так и среди женщин, приходится на период от 25 до 34 лет. Показатель «распространенность ВИЧ» на конец 2018 года вырос на 1,2%. Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областях и Пермском крае. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter