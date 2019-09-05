Слова Путина об ипотеке под 2% годовых для дальневосточников не так поняли

Мы совсем недавно ввели здесь льготную ставку по ипотеке ниже, чем в среднем по стране – в пять процентов. Коллеги убедили меня вчера в том, что этого недостаточно. И сразу хочу предупредить руководителей других регионов, мы не можем сделать это по всей стране. Да и это потеряет смысл, потому что цель этой меры – привлечь именно на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры и так далее.