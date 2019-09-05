Трудовые книжки можно будет порвать

«Граждане (России) в течение 2020 года должны будут сделать выбор, отказываются ли они от бумажной книжки. И с 2021 года для тех, кто сделает соответствующий выбор, будут вестись электронные книжки», - сказал министр на сессии «Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной цифровизации» в рамках ВЭФ.