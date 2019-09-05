Ульсан и Приморский край планируют расширение культурного обмена

Ульсан и Приморский край планируют расширение культурного обмена

5 сентября 2019, 18:33
Общество
Делегация южнокорейского города посетила Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме и третьем Форуме регионального сотрудничества между Россией и Кореей

Делегация южнокорейского города посетила Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме и третьем Форуме регионального сотрудничества между Россией и Кореей

Мэр Ульсана Сон Чольхо и администрации Приморской государственной картинной галереи и Ульсанского городского художественного музея провели встречу, где говорили о планах по сотрудничеству и обмену выставочных композиций.

Делегация встретилась с Натальей Александровной Левданской, заместителем директора Национального морского музея Приморья, представительного художественного музея Владивостока, а также посетила выставочные залы и другие объекты.

Приморский государственная картинная галерея открылась в 1966 году. Здесь хранятся 7400 русских и европейских произведений. Здесь представлено более 5000 произведений русской живописи, скульптуры, художественных материалов и произведений Приморского края в 18 и 20 веках, а также итальянские, испанские, голландские и французские европейские картины 14 и 16 веков.

Делегация предложила обмен экспозициями художников из России и Кореи во время третьего Корейско-российского форума регионального сотрудничества, который состоится в Ульсане в следующем году.

Муниципальный художественный музей Ульсана, открытие которого запланировано на 2021 год, в настоящее время строит художественный музей международного уровня и уже планирует международные выставки и обмены экспозиционных коллекций с другими государствами и регионами, в число которых входит Приморский край.

В четверг мэр Сон Чульхо сказал, что он надеется на сотрудничество в сфере культуры и обмен произведениями искусства с Россией, которая ведёт долгую историю в искусстве и музыке. А также мэр считает необходимым осуществлять взаимные визиты художников и писателей для более крепкого и тесного сотрудничества.

Делегация посетила Владивосток для участия в пятом Восточном экономическом форуме и третьем Форуме регионального сотрудничества между Россией и Кореей, который проходит в России с 4 по 6 сентября.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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