Ульсан и Приморский край планируют расширение культурного обмена

В четверг мэр Сон Чульхо сказал, что он надеется на сотрудничество в сфере культуры и обмен произведениями искусства с Россией, которая ведёт долгую историю в искусстве и музыке. А также мэр считает необходимым осуществлять взаимные визиты художников и писателей для более крепкого и тесного сотрудничества.