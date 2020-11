ВЭФ вызывает одновременно тоску и гордость у известного во Владивостоке человека

Он следит за Форумом по телевизору, установленному в камере

Он следит за Форумом по телевизору, установленному в камере Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал новый пост у себя на страницах в соцсетях. На этот раз пост посвящен V Восточному экономическому форуму. «Во Владивостоке открылся пятый - юбилейный - Восточный экономический форум. Я рассказывал, что у нас в камере есть телевизор, поэтому я слежу за ходом ВЭФ из телевизионных новостей. В такие минуты охватывает двойственное чувство: с одной стороны тоска по родному городу, по деятельности, а с другой - чувство гордости за Владивосток, за то, что сейчас происходит на территории кампуса ДВФУ, куда съехались первые лица разных государств, международные правительственные делегации и представители бизнеса из разных уголков нашей земли. И всё это для налаживания связей и взаимодействия, для социально-экономического развития Дальнего Востока России. Как говорится, большое видится на расстоянии… Верю, что не за горами время, когда Приморье станет привлекательным, технологически развитым регионом с высоким уровнем жизни. Поздравляю всех с этим важным событием. Желаю участникам форума достижения всех поставленных целей, и, главное, чтобы жители Дальнего Востока видели и чувствовали в своей повседневной жизни положительные результаты этой всеобъемлющей работы». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

