ВЭФ вызывает одновременно тоску и гордость у известного во Владивостоке человека

В такие минуты охватывает двойственное чувство: с одной стороны тоска по родному городу, по деятельности, а с другой - чувство гордости за Владивосток, за то, что сейчас происходит на территории кампуса ДВФУ, куда съехались первые лица разных государств, международные правительственные делегации и представители бизнеса из разных уголков нашей земли. И всё это для налаживания связей и взаимодействия, для социально-экономического развития Дальнего Востока России.