Во Владивостоке Россия выиграла у Японии матч по сумо на ВЭФ-2019

Матчевая встреча сборных России и Японии по сумо состоялась на V Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке. В упорной борьбе российская команда одержала победу со счетом 5:2. Встреча прошла в российско–японском доме сумо, организованном при поддержке Фонда Росконгресс на выставке «Улица Дальнего Востока». «Российские и японские сумотори показали качественную борьбу, я видел, что зрители были в восторге, – отметил президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, принявший участие в церемонии открытия матча. – В сборной России собраны сильные сумотори, многие из них будут фаворитами на предстоящем в Японии чемпионате мира. Я очень рад, что площадка сумо стала еще одной спортивной традицией Восточного экономического форума. Как и ежегодный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, проходящий в рамках ВЭФ, эта история про то, как спорт расширяет возможности для диалога между странами на разных уровнях, помогает лучше узнать друг друга. Я сам занимался дзюдо, стал олимпийским чемпионом, но к сумо в Японии особое отношение. Поэтому дом сумо на Форуме помимо сильной зрелищной составляющей может стать настоящим российско–японским домом. И я хочу поблагодарить президента Федерации сумо России Романа Илиева за этот проект, и за большую работу по продвижению сумо на мировом уровне». В торжественной церемонии открытия матча также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Почетными гостями российско-японского дома сумо стали заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Пере Миро, члены МОК - президент Олимпийского комитета Кореи Ки Хюн Ли и вице-президент Олимпийского комитета Китая Ли Линвэй. Старт работе российско–японского дома сумо дали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко в рамках открытия «Улицы Дальнего Востока». 5 сентября в российско–японском доме сумо пройдут мужские и женские турниры в абсолютной категории. Начало соревнований в 11:00. Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума Газета "Золотой Рог", Владивосток.

