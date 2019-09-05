Японцы обманывают приморцев

Г-н Асада лукавит – и его компания, и коллеги по бизнесу с островов не торопятся инвестировать в Дальний Восток. Лидерами в этом плане сегодня выступают Китая и Южная Корея, а Япония все больше предпочитает ограничиваться высокопарными заявлениями.