В России появятся новые водительские удостоверения

Так же отмечается, что водительские права можно будет оформлять как в электронном виде, так и в привычном. Так, если водителю нужно выехать за границу, имея при себе права в виде пластиковой карточки, он сможет ее оформить. В ГИБДД уверены, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами. Когда будет реализована инициатива, не уточняется.