В России появятся новые водительские удостоверения

В России появятся новые водительские удостоверения

5 октября 2019, 14:28
Общество
Водители будут носить с собой меньше документов

Водители будут носить с собой меньше документов

В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

Так же отмечается, что водительские права можно будет оформлять как в электронном виде, так и в привычном. Так, если водителю нужно выехать за границу, имея при себе права в виде пластиковой карточки, он сможет ее оформить. В ГИБДД уверены, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами. Когда будет реализована инициатива, не уточняется.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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