«Серебряная рейв-пати» для приморцев в возрасте собрала около 50 участников

Корреспондент «Золотого рога» не упустил возможности посмотреть, как «отрывается» старшее поколение и даже косвенно поучаствовал в одной из активностей.
Международный День пожилых людей традиционно отмечается 1 октября начиная с 1991 года. В этот день во всех муниципалитетах Приморского края для старшего поколения были организованы праздничные мероприятия: концерты, чаепития, творческие встречи, выставки и другие активности. Во Владивостоке особый день календаря встретили фестивалем «Осенний микс».
К удивлению корреспондента, празднество состоялось не в каком-нибудь душном ДК имени Ленина под музыку баяниста с танцующими «народниками» на фоне, а на весьма неожиданной локации - в парке семейного отдыха на Седанке. Зелено-желтые деревья с опадающей листвой, аккуратные дорожки, небольшая площадка с фонтанчиком и импровизированный силами сотрудников социальных служб кейтеринг. Погода за городом порадовала отсутствием сильного ветра и дождя. Собравшиеся бабушки с нескрываемым удовольствием щеголяли перед подружками цветными пальтишками, позировали для фотографов и корреспондентов.
«Такие мероприятия поднимают дух, дают желание жить. Мы же не хотим быть старыми. Хочется еще посоревноваться, где-то показать себя, где-то кому-то помочь. Мы же еще и волонтеры. В интернаты ездим, собираем вещи - возим. Участвуем в праздниках и мероприятиях по городу - раздавали ленточки. На Новый Год игрушки ходили раздавали бесплатно», - рассказала Светлана Пантелеевна Васильева, серебряный волонтер, координатор по чистоте и паркам.
Специалисты Приморского центра социального обслуживания не стали растягивать вступительную часть долгими и утомительными приветственными речами и почти сразу перешли к проведению активностей.
Первым делом провели разминку для ума. Директор Центра Мария Кузьмина лично провела небольшую викторину. Символические презенты в виде коробки чая и «Приморской птички» она пообещала тому, кто правильно ответит на вопрос, когда же в мире впервые отметили День пожилого человека. Собравшиеся высказывали разные предположения, но правильный ответ так никто и не озвучил. Тогда корреспондент даже отважился шепнуть одной из бабушек правильную, по его мнению, дату, однако оказалось, что в 1991 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила праздник международным. А первенство все же принадлежит Японии. Староста одной маленькой деревушки в префектуре Хёго, Масао Кадоваки, предложил отмечать «День престарелых» еще в 1947 году. Награду отдали бабушке, которая назвала ближайший к этой дате год - 1945-й.
Далее под бодрый бит из невысокой переносной колонки прошла оздоровительная разминка. Повторяя за молодым тренером, бабушки выполнили объемный комплекс физических упражнений и, не теряя настрой, перешли к музыкальному конкурсу «угадай мелодию».
Организаторы позволили участникам выбирать музыкальные эпохи, поэтому можно было услышать и зарубежную, и отечественную эстраду, и даже детские песенки. Веселый смех не покидал площадку, где собралось около 50 участников, а соревновательный дух только креп.
«К жизни нужно относиться с оптимизмом и обращать внимание на сохранение здоровья, чтобы его хватило на дольше. Любить жизнь - вот это основная мудрость», - поделился опытом с жаждущими мудрости журналистами Николай Иванович Завьялов.
Чтобы немного снизить накал страстей и восстановить ровное дыхание, прошла еще одна оздоровительная активность - гимнастика «Цигун». Под плавную восточную мелодию, внимательно прислушиваясь к наставлениям умудренного опытом тренера, участники шагали по площадке, широко разводили руки и глубоко дышали.
Затем прошла короткая нейрогимнастика - упражнения для рук, когда сжимать и разжимать пальцы нужно в совершенно разном порядке на обеих руках. Выполнение различных асинхронных действий позитивно отражается на мыслительных процессах. «Гимнастика для мозга» была не так проста, как казалось на первый взгляд. Некоторые из журналистов решили повторить упражнения за тренером. С первой попытки получилось далеко не у всех.
Потом для самых энергичных представители детского сада №160 города Владивостока провели еще несколько физических активностей, в том числе и «Веселые старты». Бабушки из большой шеренги закручивались в «улитку», бегали эстафету, проскакивали сквозь кольца и даже прыгали через скакалку.
Впереди участников «Осеннего микса» ждало чаепитие, «Мы из СССР», конкурс шляпок и прочие активности. А журналисты и фотографы, зарядившись от старшего поколения бодростью духа и позитивом, покинули праздничную площадку. Их ждал еще один долгий рабочий день.