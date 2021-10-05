«Серебряная рейв-пати» для приморцев в возрасте собрала около 50 участников

Первым делом провели разминку для ума. Директор Центра Мария Кузьмина лично провела небольшую викторину. Символические презенты в виде коробки чая и «Приморской птички» она пообещала тому, кто правильно ответит на вопрос, когда же в мире впервые отметили День пожилого человека. Собравшиеся высказывали разные предположения, но правильный ответ так никто и не озвучил. Тогда корреспондент даже отважился шепнуть одной из бабушек правильную, по его мнению, дату, однако оказалось, что в 1991 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила праздник международным. А первенство все же принадлежит Японии. Староста одной маленькой деревушки в префектуре Хёго, Масао Кадоваки, предложил отмечать «День престарелых» еще в 1947 году. Награду отдали бабушке, которая назвала ближайший к этой дате год - 1945-й.