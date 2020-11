Банк "Открытие" презентовал новый офис во Владивостоке

На площади более 200 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 150 клиентов

На площади более 200 квадратных метров ежедневно могут обслуживаться до 150 клиентов 31 октября 2019 года во Владивостоке приступил к работе новый офис банка «Открытие». Отделение на Светланской, 209 находится на одной из самых оживленных улиц города. Новый офис «Открытия» переехал в это здание с ул. Капитана Шефнера, 2. Исполняющий обязанности директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Наталья НАБОЙЧЕНКО отметила важную роль совместной работы банка и ведомства в развитии предпринимательства Приморского края. Экскурсию по новому офису провел управляющий банком «Открытие» в Приморском крае Кирилл ГРИБОВ. Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом всех условий для создания уютной и технологически дружелюбной среды для клиентов банка – физических и юридических лиц. Здесь размещены универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг населению, зона обслуживания юридических лиц – представителей малого и среднего бизнеса, выделены зоны кассы и обслуживания привилегированных клиентов. Розничные клиенты могут оформить ипотечный кредит, дебетовую и кредитную карты, кредит наличными, вклады, инвестиционные и накопительные продукты, открыть обезличенный металлический счет и вступить в Негосударственный пенсионный фонд. Представители малого и среднего бизнеса могут подключиться к расчетно-кассовому обслуживанию и сопровождению счетов, эквайрингу, оформить и получить кредит на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств, оформить зарплатный проект. Во входной зоне установлены банкоматы, позволяющие клиентам самостоятельно круглосуточно совершать операции с получением и внесением наличных денежных средств, с оплатой услуг ЖКХ и мобильной связи. Еще устройства самообслуживания находятся внутри офиса в клиентской зоне. Квалифицированные специалисты банка готовы помочь клиентам сориентироваться в актуальных предложениях банка «Открытие» и выбрать наиболее интересные для себя условия. В том числе, оформить один из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов – рефинансирование кредитов сторонних банков. «Новая концепция универсального современного офиса банка «Открытие» отличается визуальной открытостью, быстротой и удобством обслуживания клиента. Отмечу концепцию дизайна офиса в формате круглых столов, позволяющих вести диалог сотрудников с клиентами с точки зрения партнерских отношений. Наша команда очень рада, что клиенты банка «Открытие» могут пользоваться услугами в комфортной и современной обстановке, где нет барьеров и границ между сотрудником и посетителем, где финансовые вопросы клиентов решаются быстро и эффективно. Технологичность решений составляют важную часть качественного клиентского сервиса», - пояснил Кирилл Грибов. Режим работы офиса: С понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, выходные: суббота - воскресенье. Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%. «Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги). На фото: Новый офис банка «Открытие» находится на одной из самых оживленных улиц столицы ДФО. Фото автора. Реклама Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

