Экс-мэр Владивостока высказал свое мнение о планах мэра нынешнего

«Представляю, как будет красиво и празднично…» Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях пост об уличном освещении, архитектурной подсветке и прочих «световых» планах нынешней городской власти. «Прочёл о планах администрации Владивостока украсить Тополиную аллею города 500-ми светодиодными фонарями. Представляю, как будет красиво и празднично. Мне приятно, что работа по уличному освещению и декоративной подсветке города продолжается. С момента моего вступления в должность в 2008 году мы сразу масштабно занялись установкой сетей уличного освещения. Муниципальное предприятие электрических сетей планомерно и последовательно устанавливало новые сети освещения не только на основных городских магистралях, пешеходных переходах и придомовых территориях, но и возле детских садов и школ, поликлиник и больниц, и главное - на самых отдалённых улицах. Уже в 2011 году мы впервые стали использовать архитектурную подсветку зданий. Тысячи светильников были установлены более чем на 100 сооружениях, на телевышке, на памятниках истории и жилых многоэтажках. Согласитесь, это создаёт особую атмосферу: город становится нарядным и современным. И потом, это не только красота, но и безопасность. В 2008 году дороги и улицы Владивостока освещали всего 3 тысячи фонарей, а к 2016 году их стало боле 46 тысяч. Интересно, на сколько выросло количество фонарей за эти три года… Да будет всем свет!». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

