Еще 1527 человек уехали из Владивостока

Даже увеличение прибывших на 9,2% не спасает столицу Приморья от потери населения Численность постоянного населения города Владивостока на 01.09.2019 составила 631,62 тыс. человек и уменьшилась на 1527 человек к итогу 2018 года (естественная убыль населения – 999 человек; миграционная убыль населения – 528 человек). На сайте администрации столицы Приморья в разделе «Социально-экономическое развитие» опубликованы результаты экономического мониторинга социально-экономического развития города Владивостока за январь-сентябрь 2019 года. Число родившихся в январе-августе 2019 года составило 91,1 % (3750 человек) к аналогичному периоду 2018 года, число умерших уменьшилось на 0,8 % (4749 человек). Число прибывших в январе-августе 2019 года на 9,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (154782 человек); выбывших – на 2,9 % меньше, чем в январе-августе 2018 года (16006 человек). Журнал "Дальневосточный капитал".

