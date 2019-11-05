Еще 1527 человек уехали из Владивостока

Еще 1527 человек уехали из Владивостока

5 ноября 2019, 17:35
Общество
Даже увеличение прибывших на 9,2% не спасает столицу Приморья от потери населения

Даже увеличение прибывших на 9,2% не спасает столицу Приморья от потери населения

Численность постоянного населения города Владивостока на 01.09.2019 составила 631,62 тыс. человек и уменьшилась на 1527 человек к итогу 2018 года (естественная убыль населения – 999 человек; миграционная убыль населения – 528 человек).

На сайте администрации столицы Приморья в разделе «Социально-экономическое развитие» опубликованы результаты экономического мониторинга социально-экономического развития города Владивостока за январь-сентябрь 2019 года.

Число родившихся в январе-августе 2019 года составило 91,1 % (3750 человек) к аналогичному периоду 2018 года, число умерших уменьшилось на 0,8 % (4749 человек).

Число прибывших в январе-августе 2019 года на 9,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (154782 человек); выбывших – на 2,9 % меньше, чем в январе-августе 2018 года (16006 человек).

Журнал "Дальневосточный капитал".

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