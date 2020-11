Порты Приморья недобирают угля

Но в последние месяцы угля по железной дороге перевозят все больше и больше

Но в последние месяцы угля по железной дороге перевозят все больше и больше Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») по итогам 10 месяцев 2019 года погрузила 13,4 млн тонн угля, что на 8,8% меньше, чем за январь-октябрь 2018 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали. При этом последние месяцы налицо положительная динамика - по итогам 8 месяцев погрузка угля упала на 12,4% относительно января-августа 2018 года; по итогам 9 месяцев - на 10,4% относительно января-сентября 2018 года. За 10 месяцев текущего года на ДВЖД погружено также 8,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 3,4% относительно января-октября 2018 года), 3,4 млн тонн лесных грузов (снижение на 14,7%), 2,1 млн тонн руды (рост на 14,7%), 1,8 млн тонн строительных грузов (снижение на 12,5%), 1,1 млн тонн цемента (снижение на 1,3%), 807,7 тыс. тонн черных металлов (рост на 49,6%). Общая погрузка упала на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 39,8 млн тонн. Однако, в октябре погрузка выросла по сравнению с октябрем 2018 года на 6,2%, до 4,436 млн тонн. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото РГ

