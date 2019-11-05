Порты Приморья недобирают угля

За 10 месяцев текущего года на ДВЖД погружено также 8,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 3,4% относительно января-октября 2018 года), 3,4 млн тонн лесных грузов (снижение на 14,7%), 2,1 млн тонн руды (рост на 14,7%), 1,8 млн тонн строительных грузов (снижение на 12,5%), 1,1 млн тонн цемента (снижение на 1,3%), 807,7 тыс. тонн черных металлов (рост на 49,6%).